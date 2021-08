Haven Shepherd: el suicidio familiar por el que perdió las dos piernas y su historia hasta convertirse en atleta

Todos los atletas paralímpicos tienen detrás una gran historia de superación, pero la de Haven Shepherd podría decirse que se trata de un auténtico milagro.

Cuando tenía tan solo 14 meses, sus padres, que mantenían una relación extramatrimonial, decidieron quitarse la vida atándose una bomba al cuerpo. La pareja creía que si no podían estar juntos tenían que morir juntos, incluida su bebé de poco más de un año, a la que sostenían en brazos en el momento de la explosión.

Si bien sus padres perdieron la vida en este suicidio, Haven consiguió sobrevivir, aunque para ello tuvieron que amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas.

Tras este terrible suceso, la pequeña fue adoptada por Shelly y Rob Shepherd, que ya tenían seis hijos, y creció en Carthage, Missouri (EEUU).

A pesar de haber vivido una situación tan devastadora con tan pocos meses de vida, Haven no se muestra nada traumatizada, todo lo contrario. "Siempre hay que ver la parte positiva de la vida. Sé que estuve en una situación muy mala, pero salí, tuve esa segunda oportunidad. Estoy muy agradecida de que me hayan salvado. No entré en shock y solo perdí las piernas. Podría haber perdido la vida”, ha explicado en una entrevista con el Comité Paralímpico Internacional.

Shepherd ha dedicado gran parte de su vida al deporte, convirtiéndose en atleta de élite formando parte del equipo de natación de Estados Unidos. En los Paralímpicos de Lima ganó dos platas y un bronce y ahora intentará volver a hacer podio en Tokio, donde competirá en las pruebas de 100m braza y en los 200m combinado individual.

En su entrevista con el Comité, Haven se mostraba de lo más relajada, asegurando que su objetivo era ser ella misma y divertirse, sin ponerse grandes expectativas.

Además, Shepherd compite en crossfit y trabaja como modelo para continuar haciendo activismo desde el sector de la moda.