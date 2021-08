La nadadora Michelle Alonso, de cerca: sus años sus triunfos y su pasión por el baile, Japón y 'La Sirenita'

La nadadora paralímpica Michelle Alonso es, junto con el ciclista Ricardo Ten, la deportista encargada de portar la bandera española en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Un merecido privilegio para esta atleta de 27 años que ha puesto rumbo a Japón dispuesta a conseguir su tercera medalla de oro.

Sus primeras brazadas y el motivo por el que casi abandona la natación

Michelle nació en Tenerife el 29 de marzo de 1994. Con tan solo siete años, encontró en la natación una de sus pasiones. Sin embargo, cuando entró en la pubertad y debido a su discapacidad intelectual, se distanció del resto de compañeras con las que nadaba en el club. Un momento muy duro para la joven, por el que llegó incluso a plantearse abandonar la natación.

Afortunadamente la nadadora paralímpica Dácil Cabrera Flores, también tinerfeña, presentó a Michelle al entrenador José Luis Guadalupe (Guada) para que no desistiese en un deporte que tantas alegrías y buenos momentos le había dado.

Tan solo unas pruebas iniciales le bastaron a Guada para ver el increíble potencial de Michelle, pasando a formar parte del Club Ademi Tenerife entre 2009 y 2018, cuando pasó al C.D Midayu Tenerife. Junto a Guada, la joven sigue una exigente preparación de seis horas diarias.

Medalla de oro en Londres y Río

Michelle debutó en sus primeros Juegos Paralímpicos en Londres 2012, cuando tenía 18 años. Un debut por todo lo alto que le hizo alzarse con la medalla de oro en la prueba de los 100 metros braza en la modalidad de discapacidad intelectual.

La joven ha confesado que fue un éxito que no tenía previsto. "No me esperaba medalla en mis primeros Juegos y en los segundos no sabía cómo iba a llegar, cómo me iba a afectar el clima, los mosquitos…pero salió todo muy bien", ha explicado en una entrevista haciendo referencia a sus segundos Juegos Paralímpicos, los de Río 2016.

Mucho más consciente de lo que suponía competir en unos Juegos Paralímpicos, Michelle volvió a arrasar en Brasil llevándose a casa un nuevo oro en la misma categoría.

Ahora, la joven se enfrenta a sus terceros Juegos en los que el próximo domingo 29 de agosto podría conquistar su tercer oro.

'La Sirenita' de Tenerife

Cuando se abrió su cuenta de Twitter, Michelle se puso de nombre 'La Sirenita Michelle', en honor al conocido personaje de Walt Disney.

Además de que ambas se desenvuelven a la perfección dentro del agua, Michelle explicó en el blog Nadando con Champi por qué se sentía identificada con Ariel: "Recuerdo que me encantaba esa película. Es más, cuando cree mi perfil de Twitter decidí poner “la sirenita Michelle”, porque me identificaba con su protagonista y me hacía sentir en libertad dentro del agua".

Tokio, una de sus ciudades favoritas

Además de ser una merecida recompensa por su trayectoria, viajar a Tokio es muy especial para Michelle. La nadadora, que ya ha estado en varias ocasiones en la capital japonesa y ha confesado que es una de sus ciudades favoritas, es también toda una apasionada de la cultura nipona.

La hemos visto grabando vídeos en TikTok con un pijama de Mi Vecino Totoro, uno de los personajes más populares del estudio Ghibli o haciendo playback en varios vídeos hablando y cantando en japonés.

El baile, otra de sus pasiones

Además de su amor por la cultura nipona, otra de las cosas que más le gustan a Michelle fuera del agua es el baile. Tal es su pasión por el baile y la música que lo ha incorporado como parte de su rutina diaria: "Entrenar, dormir, comer y bailar".

Ya instalada en Tokio, Michelle ha publicado un nuevo vídeo en TikTok en el que muestra sus dotes para el baile. Y como no podía ser de otra manera, con una canción en japonés, concretamente Sasageyo, el tema de apertura de la segunda temporada del anime Shinzou wo sasageyo.