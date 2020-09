Localizan viva a una mujer en Siero que desapareció en León hace 25 años

La Policía Local de Siero ha hallado a una mujer cuya desaparición se había denunciado en León en 1995. La mujer, que responde a las iniciales de B.M.O.A. tiene 68 y de origen argentino, pero vivía muchos años residiendo en la localidad asturiana.

Fueron sus propios vecinos, quienes la conocían con el falso nombre de Eva, los que alertaron a los agentes en la mañana del miércoles tras varios días sin verla.

Ante el aviso de los vecinos, la policía local junto a una ambulancia medicalizada se personaron en el domicilio de la mujer. Tras comprobar que estaba cerrado con llave desde dentro, dedujeron que se encontraba en el interior, y que por algún motivo no podía ir a abrir la puerta.

Tras forzar una ventanas, tanto los agentes como el personal médico pudo entrar en la vivienda donde encontraron a la mujer sentada en el suelo, sin poder moverse, presentando un cuadro de deshidratación aguda y desorientada. Los sanitarios la atendieron inmediatamente y fue trasladada al HUCA, donde se encuentra con pronóstico reservado.

Durante la actuación, los agentes intentaron identificar a la mujer para ver si tenía familiares cercanos. Al estar desorientada y no poder hablar con ellos, iniciaron una serie de gestiones donde comprobaron que los datos de identidad que constaban tanto en el domicilio como en el HUCA no se correspondían con los que los vecinos la conocían en la urbanización.

A través de varias fuentes supieron que esta persona permanecía denunciada como desaparecida desde el año 1995, cuando abandonó de forma repentina la localidad de León.

¿POR QUÉ NO LA HABÍAN LOCALIZADO ANTES?

Albert Castillón nos cuenta en Levántate y Cárdenas por qué no habían podido localizar antes a esta mujer tras hablar con SOS Desaparecidos: "Esta señora estaba empadronada en Siero desde hacía años, pero la policía o la Guardia Civil no puede cotejar los datos de desaparecidos con los datos de empadronamiento. Ninguna policía puede ver si alguna persona empadronada está desaparecida en algún lugar de España. Es más, tampoco pueden cotejar las huellas dactilares", explica poniendo un ejemplo.

"Si se encuentra un cadáver y se toman las huellas dactilares no se coteja con el DNI, se coteja con antecedentes penales. Y si la persona fallecida era un desaparecido, no era un delincuente y no tenía antecedentes se hace la prueba del ADN que tarda 3 meses. Con lo fácil que sería cotejar con las huellas dactilares de nuestro DNI. Eso no se hace por culpa de la Ley de Protección de Datos", continúa explicando.

"Por eso esta señora empadronada en Asturias desde hacía 25 años se le seguía buscando en León", concluye.