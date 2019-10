Polémica por la 'instagramer' que posa ante una barricada ardiendo en Cataluña

La escalad de tensión ha acabado la noche del miércoles en episodios de cargas policiales y violencia, con barricadas y contenedores incendiados. Un clima que algunos 'instagramers' parecen encontrar atractivo para sus publicaciones, y no dudan en posar con famas de fondo, en actitud pensativa, en el último ejercicio de frivolidad que nos dejan las redes sociales.

La 'influencer' rusa @fitness_mama, que cuenta con más de 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram, publicó una instantánea en la que podemos verla posando delante de una barricada incendiada, como si el fondo fuera un croma en lugar de una escena real, con el texto: "Barcelona is on fire" y, por si no quedara suficientemente claro con la foto, añade tres iconos de llamas: 🔥🔥🔥

Las críticas no han tardado en llegar. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué clase de valores deshumanizados estamos transmitiendo? Recientemente tuvieron que pedir a los turistas, que no se hicieran fotos de esta índole, frívola o jovial, en el campo de concentración de Auswitch, y no han sido pocos los 'instagramers' criticados por hacerse fotos con niños en países con problemas de desarrollo. ¿Dónde está el límite?

NO HA SIDO LA ÚNICA

Otros 'instagramers' también han compartido imágenes con componente 'artístico' en sus timelines, mostrando las secuelas de una sociedad que está atravesando por unos días complicados y cargados de tensión.

Los enfrentamientos registrados este miércoles en Cataluña entre la policía y grupos de manifestantes, se saldaron con 96 heridos, uno de ellos grave y otro menos grave al ser atropellado por un furgón de los Mossos. Según el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), 57 de los heridos se produjeron en Barcelona, y 26 de los 96 contabilizados por el SEM requirieron asistencia hospitalaria.

El joven herido menos grave, que estaba detrás de un contenedor de basura durante las protestas que tuvieron lugar en Tarragona y que fue atropellado por una furgoneta de los Mossos, sufre un traumatismo craneoencefálico y está ingresado en el hospital Joan XXIII de esta ciudad.

Por favor, antes de posar como si fuera una escena de Hollywood en lugar de un escenario real, párate y piensa. #RESPECT