Beret se coloca el primero en tendencias con su estreno 'Me llama'

Beret ha lanzado Me llama , otro éxito tras haberlo anunciado por redes sociales. En Twitter, los fans estaban expectantes y al parecer, no ha defraudado ya que la canción es número uno en tendencias de Youtube.

Javier Beret está subiendo la escalera del éxito y al parecer, no tiene pinta de ir en retroceso. El cantante acaba de estrenar Me llama, un single que sus seguidores ansiaban escuchar y que a las pocas horas de estrenarse va en camino de superar su anterior tema 'Te echo de menos'.

Además, el artista, que está en su mejor época, ha recibido un triple Disco de Platino por su exitazo 'Lo siento', que sigue rompiendo récords un año después de su estreno. Junto a ese disco, el cantante ya acumula 5 Discos de Platino y 2 Discos de Oro gracias a sus canciones. Y la verdad, es que él mismo reconoce que se lo debe a sus fans, mostrándose agradecido en todo momento.

Después de ir dejando pistas vía redes sociales con frases como 'El miedo me come y no entiendo como', la fecha del estreno sin ninguna explicación, y alguna que otra frase más de la canción... 'Me llama' ha visto la luz y con videoclip incluido.

En el vídeo podemos ver al mismo Javier sobre un fondo en el que mientras él canta, van saliendo las letras de la canción, y es que no le hace falta más.

Beret se está colando en el Top de artistas españoles de las listas estos últimos años, con canciones como 'Lo siento', 'Ojalá', 'Te echo de menos' o su colaboración con el cantante Sebastián Yatra.