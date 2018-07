Beyoncé estrena Run the World (Girls) como primer single de su nuevo álbum

Run the world (girls) / europafm

Run the World (Girls) es el single que anuncia el cuarto álbum en solitario de Beyoncé, cuyo título y fecha de publicación aún no se han desvelado. La canción ha sido producida por Switch con producción adicional de Beyoncé y Taylor Shea. El tema ha sido compuesto por Terius Nash (The Dream) y Beyoncé.

El single pone de manifiesto la capacidad creativa de la artista estadounidense. Un track original, con un ritmo agresivo, urbano y tribal. La canción “samplea” parte del track “Pon De Floor” de Major Lazer aka Diplo.