Ariana Grande actuará en Barcelona el 16 de junio

La publicación de su segundo disco My Everything con éxitos como Problem junto a Iggy Azalea o Break Free y su colaboración con otras voces poderosas como Jessie J y Nicki Minaj en Bang Bang o su actual sigle Love Me Harder con The Weeknd. han hecho que sin duda este sea el año de Ariana Grande.

Después de dos grandes giras el año pasado, el 15 de mayo la cantante inició su nueva gira Honeymoon Tour que le trae a Barcelona el próximo 16 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona con un formato especial en pista que permitirá a sus fans disfrutar del concierto estando muy cerca de la artista.

Las entradas están disponibles en el portal de Live Nation y existen tres tipos: entrada de pista general, Meet & Greet Ticket y Early Entry Ticket.