En Bang Bang, Jessie J canta y baila por las calles al más puro estilo urban de Cristina Aguilera en Can't hold us down.

Luego está Ariana Grande, que también se contonea en la habitación, en el camerino y donde sea, eso sí, siempre con su particular toque de niña fina y elegante.

Y finalmente tenemos a la gran anaconda Nicki Minaj, que para no ser menos, ella decide que se sube a lo alto de un edificio para menear su hot body tras llegar en su helicóptero a lo 'diva total'. Los podiums ya se le quedan casi tan cortos como sus shorts y sin duda alguna, Jessie J Ariana y podran igualar su voz, pero no su retaguardia que ultimamente acapara la atención de todas las cámaras tal y como volvió a pasar en los MTV VMA 2014.

De este modo, Bang Bang se presenta como el primer single del tercer disco de Jessie J, que se llama Sweet Talker y se estrenará el 13 de octubre.

Con un trío como este seguro que el tema subirá como la espuma en las listas musicales de medio mundo y Jessie J volverá a estar pronto en lo alto del candelero junto a sus otras dos compañeras de reparto.