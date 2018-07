Backstreet Boys actuarán en Madrid y Barcelona en febrero de 2014

IN A WORLD LIKE THIS TOUR

Los Backstreet Boys anuncian las fechas de 'In A World Like This Tour' / europafm.com

Backstreet Boys anuncian las fechas de su Gira Europea para presentar su nuevo álbum de estudio In A World Like This.

La gira dará comienzo el 18 de febrero en Lisboa, y llegará a España el día 19 al Palacio Vistalegre de Madrid y un día más tarde, el 20 de febrero, al Sant Jordi Club de Barcelona. Serán un total de 27 conciertos, en una gira que les llevará por los mejores escenarios de Europa y que finalizará el 5 de abril con su último show en Manchester.

Después de su última gira en el 2011, la exitosa NKOTBSB, el regreso de Kevin Richardson a la banda supone una gran oportunidad para poder ver de nuevo a los cinco miembros originarles juntos después de casi diez años.

Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson celebran este año su veinte aniversario. Desde que en 1993 se presentaran al mundo desde Orlando (Florida) “los chicos de la calle de atrás” se han consagrado como la “boy band” de más éxito de la historia de la música pop, con hits tan imprescindibles como I Want It That Way, Everybody (Backstreet Back) o As Long As You Love Me, entre muchos otros, que les han llevado a vender más de 130 millones de discos en todo el mundo.

En reconocimiento a su brillante trayectoria, desde este año cuentan con su propia estrella en el Hollywood Walk Of Fame. Sobre el anuncio de su nueva gira el grupo ha dicho "Estamos emocionados con nuestro regreso a Europa como parte de la gira mundial y que nuestros fans tengan la oportunidad de volvernos a ver a los cinco juntos. The original Backstreet’s Back!".