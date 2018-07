Lean on de Major Lazer, la canción más exitosa de este verano, ha sido también el leitmotiv del BBF Barcelona Beach Festival, que se ha celebrado este pasado sábado en la Platja del Fòrum de Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Su pegadiza melodía la hemos podido escuchar mezclada en los platos de Axwell^Ingrosso, David Guetta y finalmente Martin Garrix. Un temazo indiscutible que hizo vibrar a los 30.000 asistentes que reunió esta segunda edición de Barcelona Beach Festival.

La jornada empezaba a calentar motores con nuestros DJs Quique Tejada y Brian Cross, a los que siguieron Sergi Domene, el expiloto de motos Fonsi Nieto y The Zombie Kids. Después de intentar dosificar fuerzas, la noche se empezó a poner seria cuando el dúo de EDM más popular del momento, Axwell^Ingrosso, subió al escenario. El legado de Swedish House Mafia volvía al Barcelona Beach Festival, después de que en la primera edición estuviera representado por Steve Angello, con temas como Save the world o Don't you worry child, a los que sumaron sus más recientes himnos Something new, On my way o Sun is shining y hits de Lorde y Toto. La segunda EDMstar en desfilar por el escenario fue Hardwell. Enfundado en una camiseta del Barça, el dj holandés presentó su disco más reciente United we are, aunque no olvidó incluir en su setlist un coreado Seven nation army de The White Stripes.

Gracias Barcelona!! Simply the best ! pic.twitter.com/kUhRxyMM6F — Brian Cross (@BrianCrossIbiza) julio 18, 2015

Por segundo año consecutivo, David Guetta fue la gran estrella del festival, o al menos el que más gente congregó en el ruedo. Una sesión colosal, aunque ligeramente más trallera que la del año anterior. Sus temas comerciales que nunca fallan, algunos cortes de su nuevo disco Listen y, si el año pasado invitó a Nirvana o The White Stripes a su sesión, este año le tocó el turno a Daft Punk, Hozier y O.T. Genasis.

Para cerrar la noche, saltó el más joven de los púgiles, Martin Garrix, que a pesar de sus 19 añitos, plantó cara a la experiencia de sus antecesores con una sesión cargada de temazos: Animals, Tremor, Wizard, Helicopter, Turn up the speakers, Gold Skies, Forbidden voices, Rewind repeat it, dando ligeros respiros en canciones como La la la de Naughty boy o Waiting for love de Avicii.

La jornada también tuvo tintes culés. No sólo porque la ciudad acogía paralelamente las elecciones del F.C. Barcelona, no sólo porque Hardwell mostrara públicamente su pasión por el Barça portando su camiseta azulgrana y haciéndose una foto con Messi, con quien se encontró a su llegada al aeropuerto del Prat. Entre los miles de asistentes al evento se encontraba la cantante Shakira (gran amante del EDM como demuestra el vídeo) y su pareja, el jugador Gerard Piqué.