Crystal Fighters anuncia su gira por España de la mano de Europa FM, ¡consulta aquí las fechas!

Crystal Fighters visitarán nuestro país el próximo mes de marzo de la mano de Europa FM con 5 fechas donde además de repasar sus grandes éxitos, podremos disfrutar de las nuevas canciones que compondrán su próximo álbum 'Another Level'.

Crystal Fighters es una de las bandas más carismáticas y sus conciertos se convierten en toda una fiesta que no te puedes perder. Con temas tan icónicos como 'Follow', 'You & I' o 'Love Natural', sus directos son una explosión de color y buen rollo que ahora podemos disfrutar de nuevo en nuestro país, con 5 fechas dentro de su gira europea con Europa FM como emisora oficial

07/03/19 A Coruña (Sala Pelícano)

12/03/19 Zaragoza (Sala Multiusos)

13/03/19 Barcelona (Hivernacle del Poble Espanyol)

15/03/19 Madrid (WiZink Center)

15/03/19 Murcia (Auditorio Parque de Fofó)

El pasado mes de noviembre Crystal Fighters lanzó su EP 'Hynotic Sun', en el que encontramos dos versiones de 'All My Love', una de ellas con el productor Feed Me. Y precisamente de esta canción acaban de lanzar videoclip, dirigido por Balthazar Klarwein, que plasma el universo colorista y psicodélico de la banda navarro-londinense.

En 'Hynotic Sun' también encontramos dos temas que sirven como adelanto de su próximo álbum de estudio 'Another Level', que verá la luz el próximo mes de marzo coincidiendo con su visita a nuestro país. Estas canciones son 'Goin' Harder', donde colabora Bomba Estéreo; y la homónima 'Another Level', que además forma parte de la banda sonora del videojuego FIFA 19.