Las 10 giras internacionales más esperadas de 2016 en España

Mientras los amantes del rock podrán disfrutar de icónicas bandas como AC DC , Iron Maiden o The Cure ; los más jóvenes podrán hacerlo con Justin Bieber o 5 Seconds Of Summer . Sin olvidar los esperadísimos directos de Adele o Coldplay que han tenido que añadir nuevas fechas tras agotar entradas en pocas horas de salir a la venta.

Sin duda 2016 va a traer mucha música nueva. Hace poco os hablábamos de los lanzamientos más esperados entre los que se encuentran los nuevos trabajos de Rihanna, Ariana Grande, Katy Perry o Sia, pero también nos esperan grandes directos. A continuación te dejamos con las giras más esperadas de 2015:

- Adele:

24 y 25 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Tan sólo cinco horas tardó la intérprete de Hello en agotar las entradas para ambos días en la ciudad condal. Y es que su nuevo álbum 25 y sobre todo, el single que lo presenta, están batiendo todos los récords posibles.

- Coldplay:

26 y 27 de mayo en el Estadi Olímpic de Barcelona

A la banda de Chris Martin tampoco le va nada mal con su nuevo disco A Head Full Of Dreams. En pocas horas agotaron entradas en su primera fecha en Barcelona y anunciaron una nueva fecha un día después.

- AC/DC:

10 de mayo Estadio de la Cartuja de Sevilla

Los más rockeros también están de enhorabuena. Entre otros grandes nombres la mítica banda de metal AC/DC actuará en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla, un año después de sus conciertos en Madrid y Barcelona.

- Iron Maiden:

7-9 de julio en el Resurrection Fest (Lugo)

13 de julio en el Barclaycard Center de Madrid

15-17 de julio en el Rock Fest Barcelona (Santa Coloma)

Este año tendremos tres oportunidades para poder ver a la banda londinense, podrás elegir entre Lugo, Madrid o Barcelona.

- Justin Bieber:

22 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona

23 de noviembre en el Barclaycard Center de Madrid

Los más jóvenes también tendrán una gran cita este año. El ídolo adolescente presentará su Purpose World Tour el mes de noviembre en Madrid y Barcelona

- Muse:

5 y 6 de mayo en el Barclaycard Center de Madrid

El año pasado la banda de Matt Bellamy tuvo su cita en Bilbao dentro del festival BBK Live y ahora vuelven con su directo a la capital española

- Simple Plan:

24 de febrero en la Sala Vistalege de Madrid

26 de febrero en la Sala Sanatana 27 de Bilbao

27 de febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona

En febrero Simple Plan publica su próximo álbum llamado Taking One for The Team y pocos días después estarán en nuestro país presentándolo en directo en Madrid, Bilbao y Barcelona.

- 5 Seconds Of Summer

10 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona

11 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid

Tomando el relevo de los más veteranos Simple Plan, 5 Seconds Of Summer podría decirse que son la banda de pop rock adolescente del momento. Los australianos presentarán su directo en Madrid y Barcelona el próximo mes de junio.

- The Cure

20 de noviembre en el Barclaycard Center de Madrid

24 de noviembre en el BEC de Bilbao

26 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona

La mítica banda de Robert Smith realizará durante este año 30 conciertos en 17 países, su primera gran gira por Europa desde 2008, cuando actuaron en el Primavera Sound de Barcelona ofreciendo un concierto de más de 3 horas, el más largo de la historia del festival.

- Kendrick Lamar

14-17 de julio en el Festival de Benicàssim

2016 promete ser un gran año para el rapero, que de momento es el favorito para los Grammy 2016 con nada más y nada menos que 11 nominaciones. Podremos disfrutar de su directo dentro del FIB en el mes de julio