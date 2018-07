Las giras de Madonna y Bruce Springsteen son las más rentables de 2012

Madonna y Bruce Springsteen suman setenta y dos shows con cada una de sus giras. Se trata de los músicos más rentables de las giras musicales de 2012, según ha anunciado el portal Billboard.

Un listado de veinticinco artistas que corona la reina del pop gracias a superar la cifra de 228 millones de dólares (173 millones de euros) con el tour mundial MDNA, seguida muy de cerca por "The Boss" con una recaudación de 199 millones de dólares (151 millones de euros).

El ránking se ha elaborado a partir de los datos de recaudación de las giras de artistas de todo el mundo desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2012. Tras Madonna y Springsteen, se sitúan el rockero británico Roger Waters, exmiembro de Pink Floyd, que logró 186 millones de dólares (141,2 millones de euros).

Michael Jackson The Inmortal World Tour del Circo del Sol y Coldplay y su Mylo Xyloto, lograron 147 millones de dólares cada uno (111,6 millones de euros) y la excéntrica Lady Gaga con Born This Way Ball cerró su gira con 124 millones de dólares (94,1 millones de euro).

Además, los maestros del hip-hop Jay-Z & Kanye West y el violinista André Rieu completan, entre otros, el top ten de artistas con las giras más rentables del año, con 46 millones de dólares (34,9 millones de euros) de recaudación, respectivamente.

El británico Elton John con 32 millones de dólares (24,2 millones de euros), el fenómeno de masas Justin Bieber con 30 millones (22,7 millones de euros) y la cantante de pop-country Taylor Swift, con 26 millones (19,7 millones de euros), se sitúan en la parte baja de la clasificación.