Los Hombres G ponen patas arriba el Roig Arena de Valencia ante más de 16.500 personas

A priori, se podría pensar que el público que agotó las entradas de la cita de Hombres G en el Roig Arena de Valencia iba a ser gente con una edad similar a la de los integrantes del grupo. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que su música forma parte de la banda sonora de nuestro país, habiéndose convertido en algo transversal que atraviesa a todas las generaciones.

Sí que era curioso ver cómo esas generaciones en muchos casos iban en familia. Padres de unos cincuenta y tantos años, acompañados de hijos de veintitantos que, pudiendo elegir otro plan para el sábado noche, decidieron ir a cantar junto a sus padres los grandes temas de la formación que seguramente han escuchado en muchos momentos en familia.

Hombres G aparecían puntuales a las 21:00, dejando claras sus intenciones para la noche desde que sonó la primera nota musical. Muchas guitarras, mucha contundencia sobre el escenario y una calidad musical espectacular. Nueve músicos sobre el escenario dispuestos a darlo todo. Voy a pasármelo bien fue el tema con el que comenzamos a escuchar la voz de David Summers. Tema que encadenaron con El ataque de las chicas cocodrilo. Desde el primer momento, el público entregadísimo porque quedaba claro que no iba a haber medias tintas.

La puesta en escena era sencilla, como la de las bandas de toda la vida. No había grandes montajes ni nada que distrajera de la verdadera protagonista de la noche, la música. Y es que los nueve músicos hicieron que la noche fuese una locura musical. Tres de los músicos se encargaban de la sección de vientos. Saxo, trombón y trompeta con un protagonismo constante y que hubo momentos en los que llevaron al público del Roig al éxtasis, como por ejemplo en la canción Visite nuestro bar.

Sus clásicos se iban sucediendo. El público no paraba de corear sus grandes himnos. De hecho, en muchas de las canciones, David Summers se queda callado durante muchos segundos y la banda le ponía el colchón a la gente para que se entregase a pleno pulmón. En algunos casos, cediéndoles todo el protagonismo, como en Marta tiene un marcapasos.

El colofón vino con los bises. Locura absoluta al ritmo de Venecia.

Y el remate de la noche con una canción mítica de la música de nuestro país, Devuélveme a mi chica. El broche perfecto para una noche de música en directo como las de siempre, sin decoración superflua y con una calidad espectacular.

Los Hombres G están en ese punto de la carrera de los músicos que ya son grandes. Ese momento en el que, cuando se suben al escenario, lo hacen sin presiones de ningún tipo, únicamente con el objetivo de disfrutar ellos y hacer disfrutar a los demás. Ayer quedó claro que sus canciones forman parte del ADN de nuestro país y por eso siguen agotando las entradas de los recintos más grandes de nuestro país, como ocurrió en el Roig Arena en muy poco tiempo.