Letra en español y significado de 'The Mirror Maker', la canción de U2 sobre Rosalía

U2 por fin ha estrenado Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio que incluye una canción dedicada a Rosalía sin ser una colaboración: The Mirror Maker. El estribillo hace guiños al flamenco y la espiritualidad, elementos característicos de la discografía de la española. "Rosalía, la olé / Rosalía, ma-ma-lady-day / En tu baile, aprendemos a rezar / Rosalía, haz que el mundo desaparezca", dice la letra traducida al español del inglés.

El significado de 'The Mirror Maker'

Antes de publicar esta composición, Bono explicó el significado de The Mirror Maker durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music. "Existe otro tipo de espejo que no es narcisista; en realidad, es simplemente una especie de reportaje de lo que hay detrás de ti, de aquello que te ha llevado hasta delante del espejo. Pero los artistas que nos gustan siempre consiguen, de alguna manera, atravesar el espejo. Les interesa lo que está pasando detrás de él", contó.

Para U2, Rosalía "es una de esas artistas", y por eso se inspiraron en ella en The Mirror Maker: "Patti Smith es otra artista de ese tipo: no se limita a lo físico, sino que también abarca lo metafísico. Y también está, sencillamente, la posibilidad de romper el espejo, algo que necesitas hacer en algún momento", dijo Bono, dejando caer que el tema trata sobre el ego y el narcisismo de algunos artistas.

"Es como si estuviéramos completamente deslumbrados… ¿De dónde sales? Es decir, ¿de dónde has aparecido?", añadió The Edge, a lo que Bono respondió: "Sí, esa es la interpretación. Y, normalmente, como sabes, la gente tiene que estar muerta o en la cárcel, o algo así, para que escribamos una canción sobre ella. Pero aquí teníamos a esta artista femenina absolutamente increíble, este espíritu".

La historia de 'The Mirror Maker (Rosalía)'

Según apunta Indie Hoy, lo cierto es que el origen de The Mirror Maker (Rosalía) se remonta a 2017, cuando The Edge creó una maqueta titulada Kuti Rocker. Según el productor Jacknife Lee, la versión final del tema es la número 196. Durante el camino, U2 fue cambiando la letra y la música hasta llegar a un sonido más acústico.

Bono quiso ponerse en contacto con Rosalía antes de publicar la canción, y para ello recurrió a Penélope Cruz como intermediaria. "Han escrito una canción increíble. Me encanta la canción, es preciosa. Me la mandó él [Bono] y es una maravilla. Es un homenaje a ella y su talento maravilloso", opinó la actriz en declaraciones para EFE.

Rosalía también habló de la canción durante su visita al programa de Jimmy Fallon, donde confesó que no conoce personalmente a Bono. "Me escribió y me contó que tenía esta nueva canción. Me preguntó si algunas palabras tenían sentido. Creo que una palabra era 'mamolé', no sé. La busqué y no existía en español, pero le dije: 'Siéntete libre de inventar tu propio idioma'. Cuando era pequeña, escuchaba sus canciones. Es increíble", dijo.

Letra en español de 'The Mirror Maker'

The mirror maker sets out to trap light

El fabricante de espejos se dispone a atrapar la luz

Illuminator, silver inside

Iluminadora, plateada por dentro

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Break the glass, what could possibly go wrong?

Rompe el cristal, ¿qué podría salir mal?

Stubbornly in the service of her song

Obstinadamente al servicio de su canción

Silver girl, let me sing along

Chica plateada, déjame cantar contigo

For all the voices never heard

Por todas las voces que nunca fueron escuchadas

For all they'll never sing or say

Por todo lo que nunca cantarán ni dirán

For all the dreams damned in the dirt

Por todos los sueños condenados en el polvo

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Rosalía, la olé (Rosalía, who are ya? Rosalía)

Rosalía, la olé (Rosalía, ¿quién eres? Rosalía)

Rosalía, ma-ma-lady-day (Rosalía, who are ya? Rosalía)

Rosalía, ma-ma-lady-day (Rosalía, ¿quién eres? Rosalía)

In your dancing, we learn how to pray (Rosa, Rosa)

En tu baile, aprendemos a rezar (Rosa, Rosa)

Rosalía, make the world go away

Rosalía, haz que el mundo desaparezca

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Pura vida, we are not the pure life

Pura vida, no somos la vida pura

Saint Cecilia, pray for us tonight

Santa Cecilia, ruega por nosotros esta noche

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Break the glass, what could possibly go wrong?

Rompe el cristal, ¿qué podría salir mal?

Music makes us up as we go along

La música nos va creando sobre la marcha

Silver bell, let me sing along

Campana plateada, déjame cantar contigo

For all the voices never heard

Por todas las voces que nunca fueron escuchadas

For all they'll never sing or say

Por todo lo que nunca cantarán ni dirán

For all the dreams damned in the dirt

Por todos los sueños condenados en el polvo

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Rosalía, la olé (Rosalía, who are ya? Rosalía)

Rosalía, la olé (Rosalía, ¿quién eres? Rosalía)

Rosalía, ma-ma-lady-day (Rosalía, who are ya? Rosalía)

Rosalía, ma-ma-lady-day (Rosalía, ¿quién eres? Rosalía)

In your dancing, we learn how to pray (Rosa, Rosa)

En tu baile, aprendemos a rezar (Rosa, Rosa)

Rosalía, make the world go away

Rosalía, haz que el mundo desaparezca

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Make a sunrise from sunset, refusing all regret

Haz un amanecer a partir del atardecer, rechazando todo arrepentimiento

Make me remember what's so easy to forget, oh-oh-oh

Hazme recordar lo que es tan fácil olvidar, oh-oh-oh

As the strobe light starry heavens swirl

Mientras los cielos estrellados de las luces estroboscópicas giran

The re-enchantment of the world

El reencantamiento del mundo

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When I was in that hall of mirrors

Cuando estaba en aquella sala de espejos

I could only see my own face

Solo podía ver mi propio rostro

You can hate yourself, but I let it pass

Puedes odiarte a ti misma, pero yo lo dejé pasar

I didn’t know what you know

No sabía lo que tú sabes

In case of an emergency, break the glass

En caso de emergencia, rompe el cristal

In case of emergency, break the glass

En caso de emergencia, rompe el cristal

And go through the mirror

Y atraviesa el espejo

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Rosalía, la olé (Rosalía, who are ya? Rosalía)

Rosalía, la olé (Rosalía, ¿quién eres? Rosalía)

Rosalía, ma-ma-lady-day (Rosalía, who are ya? Rosalía)

Rosalía, ma-ma-lady-day (Rosalía, ¿quién eres? Rosalía)

In your dancing, we learn how to pray (Rosa, Rosa)

En tu baile, aprendemos a rezar (Rosa, Rosa)

Rosalía, make the world go away

Rosalía, haz que el mundo desaparezca