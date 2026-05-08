'Los mejores años de nuestra vida': el documental sobre cuatro amigos llamados Hombres G

La de Hombres G es la historia de cuatro amigos que, además de pasárselo muy bien, tuvieron sus desavenencias. El documental Los mejores años de nuestra vida , en cines desde el 8 de mayo, retrata las cuatro décadas de trayectoria de uno de los grupos españoles más exitosos. Pero la película va más allá y, aparte de mostrar la fama y la gloria, hace hincapié en los diez años de separación de la banda.

Los mejores años de nuestra vida, el documental sobre Hombres G dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, empieza preguntando a los cuatro miembros del grupo cómo les gustaría que comenzara la película. Así, los cineastas hacen explícita la difícil labor de retratar 40 años de historia de un grupo de éxito formado por cuatro amigos: David Summers, Dani Mezquita Hardy, Rafa Gutiérrez Muñoz y Javier Molina.

Cada uno responde de distinta manera: habría que empezar por el principio, cuando se conocieron siendo unos chavales. O se podría comenzar por el final, por un presente donde Hombres G sigue haciendo música y llenando conciertos. Otro punto de partida sería la vuelta del grupo en 2001 tras una década de parón —¿qué ocurrió durante esos años?—. El documental, aunque busca una cronología lineal, repasa todos estos momentos históricos de la banda a través de declaraciones de sus protagonistas, testimonios del entorno, material de archivo, imágenes inéditas y animaciones.

"Han intentado hacer un documental completamente distinto a los que se han podido ver de la historia de un grupo de música", ha dicho David en el preestreno del 7 de mayo en los Cines Capitol de Madrid. "Esta película refleja todo lo que somos los Hombres G ahora, lo que hemos sido siempre y lo que queremos ser en el futuro", ha añadido. Por su parte, Javier ha descrito el documental como "una historia de cuatro amigos que tiene un argumento": "No es un ladrillaco. Es una cosa bonita, tierna, que inspira buen rollo".

Imagen de 'Los mejores años de nuestra vida' | Movistar Plus+

Aunque la película no resulta innovadora a nivel cinematográfico, compone una visión global de lo que fueron y lo que son Hombres G combinando imágenes del pasado con el presente. Y lo hace durante 105 minutos, donde el buen rollo del principio se convierte en desilusión y luego se transforma en energía renovada. Por supuesto, la música juega un papel protagonista, pero Los mejores años de nuestra vida es consciente de que el peso emocional de la historia reside en la amistad de sus cuatro protagonistas, no tanto en las aventuras ya conocidas.

Música, pero sobre todo amistad

El documental absorbe la energía de Hombres G en cada momento de su trayectoria: el humor y la despreocupación de sus primeros años (Devuélveme a mi chica), la apatía de su separación silenciosa (Te necesito) y "la regeneración" (Lo noto). El éxito del grupo —un hecho concreto y extraordinario— coincide con la fuerza de su amistad —una temática universal—, y por eso la película le dedica una buena parte del metraje a entender por qué se separaron y qué hicieron cada uno de ellos durante esa década.

De esta forma, Los mejores años de nuestra vida encuentra su elemento narrativo más potente: la relación entre David y Javier, dos amigos desde pequeños que se convirtieron en estrellas del pop y que rompieron su vínculo durante los años más duros del grupo. A partir de 1992, dejan que Hombres G desaparezca sin despedirse, y lo mismo ocurre con la amistad del vocalista y el batería. La falta de comunicación y la depresión dejan una fuerte mella en su relación... hasta que el tiempo vuelve a unirles en 2002. De esta forma, su historia se convierte en un retrato universal sobre las relaciones humanas.

Pero el documental va más allá a nivel temático. Los mejores años de nuestra vida también indaga en una vida de excesos (fiestas, alcohol, viajes), las consecuencias de una fama descontrolada, el peso de las críticas —una banda para "quinceañeras", unos "pijos", unos "niños bien"—, los problemas económicos tras el éxito, la fugacidad del estrellato o la salud mental y física.

La película está disponible en cines desde el viernes 8 de mayo. En unos meses, se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus+.