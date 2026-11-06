Pitbull se proclama el rey de la fiesta ante un público de lo más entregado en su concierto en Madrid

Como el nombre de la gira indica, Pitbull ha vuelto a lo grande. I'm back ha traído Mr. Worldwide a España de nuevo después de 14 años sin pasarse por nuestro país, y ahora ha demostrado por qué es todo un hitmaker en un concierto en Barcelona y otro en Madrid, con Europa FM como radio oficial.

Este 5 de noviembre los fans de Pitbull han conquistado la capital con sus calvas postizas, sus camisas blancas y su corbata negra para darlo todo en un show de hora y media en el Movistar Arena. Oleadas de personas se han tomado al pie de la letra el divertido dress code de disfrazarse como el maestro por las calles del transitado barrio de Goya en Madrid, y con la diversión revisando en sus poros el pabellón se hal llenado de más de 15.000 personas amantes de los hits latinos del artista.

Durante el entretenido show de Lil Jon -el telonero y gran amigo de Pitbull- las calvas han creado una ola inaudita en la pista y grada del pabellón. El buen rollo no ha tardado en contagiarse, siguiendo así con el DJ que ha introducido a Pitbull.

El artista ha irrumpido en el escenario tras una introducción rock por parte de la banda, formada por percusión, saxofón, guitarras y teclado. Los músicos han tocado cada una de las canciones del show, comenzando la fiesta con Don't Stop the Party y in Pitbull desatado desde su aparición estelar.

"Gracias Madrid por esta oportunidad", ha presentado el concierto para acto seguido cantar Hey Baby (Drop It to the Floor). "Sabemos que esto es real, es certificado Madrid", ha continuado, con el público totalmente entregado al baile.

Con todo el mundo coreándola con él antes de cantarla, ha empezado a sonar Hotel Room Service. International Love ha sido la siguiente, que ha provocado una celebración colosal por parte de los miles de espectadores.

El concierto ha estado repleto de hits de distintas épocas interpretados por la banda y un DJ, que servían de interludio mientras el artista y su grupo de bailarinas se cambiaban. Y así ha llegado el turno de Rain Over Me sin parar de bailar y cantar, con Marc Anthony en la pantalla.

I feel good ha sonado con un Pitbull de lo más sonriente, que se ha quedado solo en el escenario para interpretar Maldito alcohol. Siguiendo con la tónica general el artista ha querido quitar el mal rollo con Echa pa'lla (manos pa'rriba).

Como no podía ser de otra manera, Mr. Worldwide lo ha dado todo con su cover de Suave, a la que ha seguido un mash up de Culo y Shake (Ying Yang Twins).

Una celebración de éxito en éxito

Con Celia Cruz en las pantallas Pitbull ha cantado I Know You Want Me. Y ya enfundado en un outfit vaquero negro ha desatado la euforia del recinto a ritmo de On the Floor.

Los saltos han seguido con I Like It y DJ Got us fallin' in love ha seguido poniendo a prueba los gemelos de los espectadores. Y, tras cada canción, no podía faltar un juego de humo sobre el escenario y el aplauso de los fans allí presentes, viviendo una gran fiesta tema tras tema.

La energía arrolladora ha seguido con Feel this moment, que el artista y su banda han repetido por problemas con el micro, pero sin perder la sonrisa y las ganas de pasarlo en grande. "Todo el mundo aquí somos uno", ha dicho tras este hit, para acto seguido cantar We are one, con el público con los brazos en alto.

Danza kuduro ha hecho gritar a los más nostálgicos, que lo han dado todo con el éxito, y Gasolina ha hecho perrear hasta al que iba al concierto de acompañante.

Vestido totalmente de vaquero color blanco, Pitbull ha invitado al escenario a Lil Jon para cantar JUMPIN.

Juntos han dado paso a un baile en solitario de una bailarina, que también ha recibido los vítores de todo el Movistar Arena, y han continuado ambos el show cantando Damn I Love Miami. "Adoro Madrid", no dejaba de decir Pitbull entre canción y canción.

Y antes de despedirle, Mer. Worldwide le ha dedicado unas palabras Lil Jon por encontrar "a un amigo que le enseñó los negocios de la música", discurso que ha conmovido a sus fans.

El taxi suena tras muchos años en Madrid

El momento emotivo ha pasado rápido con la llegada de Timber, que ha hecho gritar de alegría y jolgorio, pero la euforia se ha elevado aún más con El taxi, primero a capela público-artista y luego dándolo todo con su conocida coreografía. Y ha recordado que llevaba años sin cantar el tema en concierto.

Fireball ha inundado el recinto del oclro rojo y pasos arrolladores, mientras que Give Me Everything ha llegado para -aparentemente- clamar el final del concierto. Pero el show ha durado unos minutos más, en los que el artista ha cantado y bailado Time of our lives.

Pitbull ha querido cerrar ese vínculo creado con el público canción tras canción y tras décadas en sus vidas quitándose las gafas de sol y agradeciendo a su equipo y a Madrid que el concierto haya sido posible. Y, tras presentar a su equipo y un juego de confeti, Mr. Worldwide se ha despedido de España.

Esperemos que Pitbull no tarde tanto tiempo en volver a España, porque pocas veces se ha podido ver un público tan entregado en cuerpo, alma y voz a un artista que es puro buen rollo.