Judeline explica el significado de su versión de 'Soldadito español': "Revela la tristeza y la soledad de la guerra"

Soldadito español es una marcha militar de 1927 y un homenaje a los soldados españoles que participaron en la Guerra de Cuba o la guerra del Rif. Sin embargo, la versión de este pasodoble que interpreta Judeline en La bola negra modifica ese significado, y así lo ha defendido la propia artista este 14 de noviembre.

Judeline ha tenido la oportunidad de entregarle el premio Hamilton Behind the Camera a Raül Refree, el compositor de la banda sonora de la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Y lo ha hecho con un bonito discurso en inglés donde ha explicado la idea detrás de versionar Soldadito español en La bola negra.

"He tenido la oportunidad de contribuir [en la película] grabando una nueva versión del clásico español Soldadito español. Raül le dio un significado completamente nuevo a la canción, alejándose de su espíritu épico para revelar algo mucho más íntimo: la tristeza y la soledad de la guerra. No solo de una guerra, sino de cualquier guerra", explica la cantante, quien previamente recibió algunas críticas por versionar "una canción fascista".

El resto del discurso de Judeline

Durante su discurso, Judeline ha descrito La bola negra como "una película sobre conexión humana, amor, identidad y pertenencia, y sobre cómo las historias de aquellos que vinieron antes de nosotros configuran quiénes somos". También ha agradecido a Los Javis su confianza a la hora de contar con ella para "un pequeño papel", el primero de Judeline en la gran pantalla.

Además, ha comentado que "la música juega un papel muy importante en esta película gracias a Raül Refree": "Ha creado algo muy especial con esta banda sonora. Su música no solo acompaña las imágenes, cuenta su propia historia. Cada uno de los personajes principales tiene una identidad musical. Cuando sus vidas se unen, también lo hace su música. Es un reflejo bonito sobre lo que trata la película: la conexión entre nosotros".

Y añade: "Raül tiene esta habilidad poco común de expresar cosas con la música que, a veces, las palabras no pueden. Su trabajo es sensible, aventuroso y lleno de emoción". A nivel personal, también ha querido agradecer a Refree que su sesión de grabación fuera "tan fácil y disfrutable". "Ha sido un honor trabajar con él en el estudio. Hoy celebramos su banda sonora para La bola negra, pero también su talento único", ha zanjado.

La respuesta de Raül Refree

Una vez que Judeline ha entregado el premio a Raül Refree, el músico ha querido elogiar a la artista definiéndola como "increíble": "Cuando empezó a cantar en el estudio, la primera pista fue tan buena que dije: 'Lo tenemos'. Y dijo: '¿Puedo intentarlo de nuevo?'. Y respondí: 'Vale, si quieres, pero ya está'", ha contado sobre la grabación de Soldadito español.

Aparte, Refree ha desvelado que estuvo hablando con Los Javis "durante años sobre esta película y sobre cómo debería ser la música": "Cuando estaban escribiendo el guion, me pidieron componer música para ellos para sentirse inspirados para imaginarse el principio. Compuse mientras escribían, durante el rodaje y durante el montaje. Tuve la oportunidad de tener una relación fuerte con cada equipo de la película. Ellos me influyeron por su trabajo y, al mismo tiempo, creo que yo pude influirlos en su trabajo", ha dicho.