¿Cuál es el pueblo más molón de 'Pueblos especiales'? ¡Vota en la encuesta! | Europa FM

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Cuerpos especiales enfrenta una semana más a la localidad más molona en Pueblos especiales.

Esta vez, a lo largo de la semana han llamado los representantes de Salorino (Cáceres), Luezas de Cameros (La Rioja), Palos de la Frontera (Huelva) y Dúrcal (Granada) para demostrar a los oyentes por qué su pueblo e merece ganar el gran kit al pueblo más chulo de la semana.

¿Te seduce más la intensa actividad diaria y el vino y el cerdo de Salorino (Cáceres)? ¿Quizás te convence más la romería a la Virgen de Royuela de Luezas de Cameros (La Rioja)? ¿O mejor las fresas, las habas y el jabalí de Palos de la frontera (Huelva), junto a que es el pueblo de los hermanos Pinzón? ¿Y qué hay de Dúrcal (Granada) con sus aguas termales y su buena leyenda?

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Si quieres que tu pueblo también participe en Pueblos especiales. Manda un mensaje al 619 441 746. ¡El equipo de Cuerpos especiales te espera!