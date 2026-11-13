¿Cuál es el pueblo más molón de 'Pueblos especiales'? ¡Vota en la encuesta!
Una semana más, Pueblos especiales pone en mano de los oyentes de Cuerpos especiales la elección del pueblo más chulo de España, y esta semana se enfrentan Salorino (Cáceres), Luezas de Cameros (La Rioja) y Luezas de Cameros (La Rioja). ¡Vota por tu favorito en nuestra encuesta!
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Cuerpos especiales enfrenta una semana más a la localidad más molona en Pueblos especiales.
Esta vez, a lo largo de la semana han llamado los representantes de Salorino (Cáceres), Luezas de Cameros (La Rioja), Palos de la Frontera (Huelva) y Dúrcal (Granada) para demostrar a los oyentes por qué su pueblo e merece ganar el gran kit al pueblo más chulo de la semana.
¿Te seduce más la intensa actividad diaria y el vino y el cerdo de Salorino (Cáceres)? ¿Quizás te convence más la romería a la Virgen de Royuela de Luezas de Cameros (La Rioja)? ¿O mejor las fresas, las habas y el jabalí de Palos de la frontera (Huelva), junto a que es el pueblo de los hermanos Pinzón? ¿Y qué hay de Dúrcal (Granada) con sus aguas termales y su buena leyenda?
No te cortes: ¡Vota por tu favorito en nuestra encuesta!
Si quieres que tu pueblo también participe en Pueblos especiales. Manda un mensaje al 619 441 746. ¡El equipo de Cuerpos especiales te espera!
Pueblos especiales_semana 9 de noviembre de 2026
- 1
Palos de la Frontera (Huelva)
Población - 12.900 habitantes | Reclamo - punto de salida de las Carabelas de Colón y pueblo de los hermanos Pinzón | Otras cosas típicas - también punto de salida del vuelto Plus Ultra, las fresas, el arroz con habas, las habas con choco y el jabalí | Gentilicio - palermo o palense
- 2
Luezas de Cameros (La Rioja)
Población - 0 habitantes | Reclamo - el sentimiento de comunidad de las personas que proceden de allí | Otras cosas típicas - su intensa actividad en fines de semana y verano, la romería a la Virgen de Royuela en otoño y las iniciativas de los 'vecinos' para darle vida, como el bar de la asociación y el movimiento para llevar la luz a las calles | Gentilicio - luezano y luezana
- 3
Dúrcal (Granada)
Población - 7.000 habitantes | Reclamo - su conexión con Rocío Dúrcal y la estatua de la cantante | Otras cosas típicas - dos patrones con el día fuerte de San Ramón, las aguas medicinales de los baños de Urquizar y la leyenda de Vacamía | Gentilicio - durqueño y durqueña
- 4
Salorino (Cáceres)
Población - 800 habitantes | Reclamo - el vino y el cerdo | Otras cosas típicas - la intensidad de la actividad diaria y las ganas de fiesta | Gentilicio - porreteros y porreteras