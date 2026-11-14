Taylor Swift elogia a Rosalía y define 'LUX' como un álbum "perfecto": "Es conceptual, ambicioso y expansivo"

Taylor Swift ha mencionado LUX de Rosalía como un álbum "perfecto" por estar basado en la experiencia humana. Lo ha dicho durante una conferencia de prensa dirigida a los votantes de los Globos de Oro, donde podría estar nominada con I Knew It, I Knew You, su canción original para la película Toy Story 5. Pronto se desvelará si la estadounidense lo consigue, pues las nominaciones se conocerán el 7 de diciembre.

Durante el evento, Taylor Swift ha defendido que la tecnología no puede reemplazar la creación humana en la música. Y lo ha hecho poniendo dos álbumes como ejemplo: LUX, de Rosalía, y The Art of Loving, de Olivia Dean. "Si miro hacia atrás, al último año en la música, hay dos álbumes, dos discos perfectos que me encantan y a los que vuelvo una y otra vez: el de Olivia Dean y el de Rosalía", ha comentado, según recoge Vanity Fair.

Taylor Swift ha descrito LUX como "un álbum conceptual, ambicioso y expansivo que solo podría haber nacido" de la "propia experiencia vital" de Rosalía. Por su parte, el de Olivia Dean lo ha definido como "un abrazo cálido" y ha confesado que lo escucha "constantemente, en casi cualquier situación".

"Estos discos son maravillosos porque son humanos, están hechos por personas y tratan sobre la experiencia humana; por eso es que los seres humanos conectamos con ellos", ha defendido la estadounidense. "Me parece que, cuando los seres humanos crean algo tan extraordinario, eso debería elevarnos a todos los demás e inspirarnos. Además, debería hacernos sentir que, efectivamente, seguimos ganando. Los seres humanos seguimos ganando en esto", ha añadido.

Tres artistas que suenan fuerte de cara a los Premios Grammy

Tanto Taylor Swift como Rosalía y Olivia Dean parten como favoritas para alzarse con el Grammy a Álbum del año. Las nominaciones se anuncian este 16 de noviembre, pero las predicciones ya calculan que los discos de estas tres cantantes podrían llevarse el premio: The Life of a Showgirl, LUX y The Art of Loving, respectivamente.

Así lo considera el medio estadounidense Billboard, donde aseguran que "Rosalía podría convertirse en la primera artista femenina nominada al Álbum del año con un disco en español" después de que, justo un año antes, DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny se convirtiera en el primer disco en español en ganar esta categoría. A esto hay que sumarle que Rosalía acaba de ganar seis premios en los Latin Grammy 2026, incluido el de Álbum del año.

Las palabras de Taylor Swift demuestran que, más allá de la competición y de los premios, la música existe para disfrutarla, experimentarla y compartirla.