Jay Z, Macklemore & Ryan Lewis, Taylor Swift o Justin Timberlake, entre los nominados a los Grammy 2014

Hace poquito disfrutábamos de los ganadores de los Grammy Latinos 2013 entre los que destacaban Alejandro Sanz o Marc Anthony. Unas galas en las que la música como protagonista crea un ambiente de diversión y disfrute que siempre nos deja con ganas de más.

Pues bien, a la espera de la gala del año que viene, la intriga de los nominados ya está resuelta. Este viernes las nominaciones se anunciaban durante un concierto en el Nokia Theatre de Los Angeles, antesala de la gala de entrega de premios que tendrá lugar el 26 de enero en el Staples Center.

Una lista de candidatos entre los que destacó Jay-Z. El rapero cosechó nada más y nada menos que el mayor número de candidaturas para la 56a edición de los premios Grammy, nueve en total.

Aunque también es verdad que quedó fuera de las categorías principales donde Macklemore y Ryan Lewis, Daft Punk y Lorde se imponen.

Abrieron el espectáculo con una versión colorida y llena de energía de su éxito Thrift Shop, con Wanz, y de inmediato interpretaron el tema nominado a mejor canción del año Same Love.

El dúo de raperos de Seattle y el rapero de Los Ángeles Lamar obtuvieron siete nominaciones cada uno, incluyendo a mejor álbum y mejor artista. Pharrell Williams consiguió cuatro candidaturas entre sus siete, mismo número que recibió Justin Timberlake.

Este último consiguió varias nominaciones en las categorías pop, entre ellas álbum pop vocal del año por 'The 20/20 Experience'. Compite con Lana Del Rey ('Paradise'), Lorde ('Pure Heroine'), Bruno Mars ('Unorthodox Jukebox') y Robin Thicke ('Blurred Lines').

Taylor Swift, Katy Perry, Lorde o Robin Thicke tampoco se quedaron atrás. Swift está entre quienes recibieron cuatro nominaciones, junto con Daft Punk, Bruno Mars, Lorde y Kacey Musgraves. Los músicos británicos James Blake y Ed Sheeran completan la categoría de mejor artista.

Entre los latinos resultaron nominados el músico cubano PaquitoD'Rivera, que logró dos menciones en jazz, así como Gloria Estefan, Marc Anthony, Carlos Vives y la española Buika, entre otros.

A continuación te dejamos con las nominaciones de las principales categorías. Si quieres ver la lista completa la encontrarás en la web de los Grammy.

ALBUM OF THE YEAR

Sara Bareilles – The Blessed Unrest

Daft Punk – Random Access Memories

Kendrick Lamar – Good Kid, M.A.A.D. City

Macklemore & Ryan Lewis – The Heist

Taylor Swift – Red

RECORD OF THE YEAR

Daft Punk feat. Pharrell Williams – “Get Lucky”

Imagine Dragons – “Radioactive”

Lorde – “Royals”

Bruno Mars – “Locked Out of Heaven”

Robin Thicke feat. Pharrell Williams & T.I. – “Blurred Lines”

SONG OF THE YEAR

Pink feat. Nate Reuss – “Just Give Me a Reason”

Bruno Mars – “Locked Out of Heaven”

Katy Perry – “Roar”

Lorde – “Royals”

Macklemore & Ryan Lewis feat. Mary Lambert – “Same Love”

BEST NEW ARTIST

James Blake

Kendrick Lamar

Macklemore & Ryan Lewis

Kacey Musgraves

Ed Sheeran

BEST POP SOLO PERFORMANCE

Sara Bareilles – “Brave”

Lorde – “Royals”

Bruno Mars – “When I Was Your Man”

Katy Perry – “Roar”

Justin Timberlake - “Mirrors”

BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE

Daft Punk feat. Pharrell Williams – “Get Lucky”

Pink feat. Nate Reuss – “Just Give Me a Reason”

Rihanna feat. Mikky Eiko – “Stay”

Robin Thicke feat. Pharrell Williams & T.I. – “Blurred Lines”

Justin Timberlake feat. Jay Z – “Suit & Tie”

BEST POP VOCAL ALBUM

Lana Del Rey – Paradise

Lorde – Pure Heroine

Bruno Mars – Unorthodox Jukebox

Robin Thicke – Blurred Lines

Justin Timberlake – The 20/20 Experience – The Complete Experience

BEST TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM

Tony Bennett & Various Artist – Viva Duets

Michael Buble – To Be Loved

Gloria Estefan – The Standards

Cee Lo Green – Cee Lo’s Magic Moment

Dionne Warwick – Now

BEST COUNTRY SOLO PERFORMANCE

Lee Price – “I Drive Your Truck”

Hunter Hayes – “I Want Crazy”

Miranda Lambert – “Mama’s Broken Heart”

Darius Rucker – “Wagon Wheel”

Blake Shelton – “Mine Would Be You”

BEST COUNTRY DUO/GROUP PERFORMANCE

The Civil Wars – From This Valley

Kelly Clarkson feat. Vince Gill – “Don’t Rush”

Little Big Town – “Your Side of the Bed”

Tim McGraw, Taylor Swift, and Keith Urban – “Highway Don’t Care”

Kenny Rogers with Dolly Parton – “You Can’t Make Old Friends”

BEST COUNTRY SONG

Taylor Swift – “Begin Again”

Lee Brice – “I Drive Your Truck”

Miranda Lambert – “Mama’s Broken Heart”

Kacey Musgraves – “Merry Go Round”

Blake Shelton – “Mine Would Be You”

BEST COUNTRY ALBUM

Jason Aldean – Night Train

Tim McGraw – Two Lanes of Freedom

Kacey Musgraves – Same Trailer, Different Park

Blake Shelton – Based on a True Story

Taylor Swift – Red

BEST DANCE RECORDING

Duke Dumont feat. AME & MNEK – “Need U”

Calvin Harris feat. Florence Welch – “Sweet Nothing”

Kaskade – “Atmosphere”

Armin Van Buuren feat. Trevor Guthrie – “This Is What It Feels Like”

Zedd feat. Foxes – “Clarity”

BEST DANCE ALBUM

Daft Punk – Random Access Memories

Disclosure – Settle

Calvin Harris – 18 Months

Kaskade – Atmosphere

Pretty Lights – A Color Map of the Sun

BEST ROCK PERFORMANCE

Alabama Shakes – “Always Alright”

David Bowie – “The Stars (Are Out Tonight)”

Imagine Dragons – “Radioactive”

Led Zeppelin – “Kashmir”

Queens of the Stone Age – “My God is the Sun”

Jack White – “I’m Shakin’”

BEST ROCK SONG

Gary Clark Jr – “Ain’t Messin Round”

Paul McCartney – “Cut Me Some Slack”

The Rolling Stones – “Doom and Gloom”

Black Sabbath – “God Is Dead?”

Muse – “Panic Station”

BEST ROCK ALBUM

Black Sabbath – 13

David Bowie – The Next Day

Kings of Leon – Mechanical Bull

Led Zeppelin – Celebration Day

Queens of the Stone Age – …Like Clockwork

Neil Young With Crazy Horse – Psychedelic Pill

BEST R&B PERFORMANCE

Tamar Braxton – “Love and War”

Anthony Hamilton – “Best of Me”

Hiatus Kaiyote feat. Q-Tip – “Nakamarra”

Miguel feat. Kendrick Lamar – “How Many Drinks?”

Snark Puppy with Lalah Hathaway – “Something”

BEST R&B SONG

Anthony Hamilton – “Best of Me”

Tamar Braxton – “Love and War”

PJ Morton feat. Stevie Wonder – “Only One”

Justin Timberlake – “Pusher Love Girl”

Fantasia feat. Kelly Rowland and Missy Elliot – “Without Me”

BEST URBAN CONTEMPORARY ALBUM

Tamar Braxton – Love and War

Fantasia – Side Effects of You

Salaam Remi – One: In the Chamber

Rihanna – Unapologetic

Mack Wilds – New York: A Love Story

BEST R&B ALBUM

Faith Evans – R&B Divas

Alicia Keys – Girl on Fire

John Legend – Love in the Future

Chrisette Michele – Better

TGT – Three Kings

BEST RAP PERFORMANCE

Drake – “Started From the Bottom”

Eminem – “Berzerk”

Jay Z – “Tom Ford”

Kendrick Lamar – “Swimming Pools (Drank)”

Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz – “Thrift Shop”

BEST RAP ALBUM

Drake – Nothing Was the Same

Jay Z – Magna Carta… Holy Grail

Kendrick Lamar – Good Kid, M.A.A.D. City

Macklemore & Ryan Lewis – The Heist

Kanye West – Yeezus