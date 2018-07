Juanes prepara un disco en acústico junto a Juan Luis Guerra

Cuenta Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes, que estando de gira en las islas canarias el manager de Juan Luis guerra le comentó medio en broma: "podríamos hacer un disco". Resulto de forma medio casual que el colombiano era un ferviente admirador del español y su música, le contesto muy emocionado que le encantaría llevar el proyecto adelante, y aquí os lo traemaos ahora. Y es que las colabraciones entre artistas se forman así, de forma natural y espontánea en una charla distendida, Dios los cría y la música los junta.

El que es uno de los artistas latinos con más tirón de la escena, con más de 15 millones de discos vendidos "all over the world" está apunto de grabar un disco en directo bajo la supervisión de otro artista Juan Luis Guerra en el New World Center de Miami Beach. Según lo que hemos podido oír en entrevistas y declaraciones el colombiano está muy emocionado con la idea y afirma que "grabar un unplugged significa todo para mí, es volver al centro de todo, a lo básico, a la esencia y a la desnudez de la música". Podemos entrever de sus palabras que el de Medellín está buscando el sonido original que le dió tanto éxito en sus inicios.

Como es de esperar por muchos, en este disco sonarán las canciones más conocidas de Juanes, pero en esta ocasión encontraremos un sonido diferente, más íntimo y personal, acústico. Por su lado Juanes confía plenamente en el trabajo de Juan, que lo califica de persona muy experimentada en la música y con conocimientos profundos de ésta. En Europa FM, que apostamos por los exitazos, damos el visto bueno a este proyecto colaborativo, que seguro dará mucho que hablar.