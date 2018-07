Madonna se fija en el grupo vasco Kalakan para colaborar en su gira

Madonna es una fanática de introducir en sus giras música del mundo y esta vez se ha fijado en el grupo vasco Kalakan para su gira MDNA Tour.

La misma Madonna ha seleccionado al trío de folk vasco para irse con ella de gira y hacer un mash up usando el clásico de la cantante True Blue con la canción Sagarra Jo! de Kalakan. A parte del mash up, Madonna quiere que el grupo interprete su tema Open Your Heart con ella.

El trío vasco se muestra alegre por la fijación de la Reina del Pop en ellos y aseguran que Madonna demuestra que conoce mucho más de nuestra historia de lo que creemos.

¿Cómo te sonaría escuchar a Madonna con txistu y txalaparta como en esta canción?