La trayectoria de Nicky Jam: de sus inicios con Daddy Yankee a su paso por la cárcel y su polémica con Maná

Nicky Jam, uno de los reyes del género urbano del mundo, visita en El Hormiguero para hablar de su gira europea Sunshine tour, con 12 conciertos en España.

No es la primera vez que Nicky Jam visita a Pablo Motos. Ya ha estado en otras ocasiones, en las que el cantante habló de su pasado oscuro, de su ya superada adicción a las drogas y de cómo el amor por sus raíces y su familia fue lo que le hizo cambiar de vida.

Nicky Jam nació en los Estados Unidos, pero su origen se centra en Puerto Rico y en República Dominicana. Su pasión por la música nació siendo muy joven, empezando a rapear desde muy niño. Hecho que le llevó a los 11 años a ser fichado por una discográfica en Puerto Rico, con la que consiguió grabar su primer EP mezclando géneros de rap y reggaeton.

Grupo con Daddy Yankee

A mediados de los años 90, conoció a otro de los artistas en la actualidad más famosos del género, Daddy Yankee, con quién acabó formando un grupo musical. El dúo pasó a llamarse Los Cangris y con él - a partir del año 1998 - comenzaron a sacar sus primeros temas de éxito como 'Eres tú', 'Ven yal', entre otros.

Sin embargo -y a pesar de que entre ellos había surgido una bonita y fuerte amistad-, la adicción de Nicky Jam a las drogas y sus problemas con la ley hizo que en el 2004 el grupo se separara. Y de ahí, el artista pasó a la decadencia.

Tras rechazar la ayuda de Daddy Yankee y su posterior separación, Nicky Jam comenzó a vivir una espiral autodestructiva que acabó llevándole a lacárcel.

Además, el poco éxito que tuvieron sus sencillos en solitario en el año 2004, le llevaron a caer en una gran depresión. Depresión que intentó combatir con drogas y alcohol, que pronto le condujeron a la ruina económica.

El artista pasó de disfrutar de una vida acomodada de un incipiente éxito junto con Daddy Yankee, a no tener dinero para pagar el alquiler de su casa. Motivo por el que tuvo que empezar a realizar presentaciones musicales callejeras para poder vivir.

Su época en prisión

Poco tiempo después, fue detenido por la Policía de Puerto Rico, en donde acabó ingresando en prisión por un tiempo. Al parecer, las fuerzas de seguridad del país habían encontrado al cantante conduciendo un coche robado a gran velocidad bajo los efectos del alcohol, motivo por el que finalmente acabó entre rejas.

Cuando salió, a principios del 2007, Nicky Jam había decidido cambiar de vida. Dejó las drogas y se mudó a la ciudad de Medellín, en Colombia, donde finalmente logró desintoxicarse, se libró del sobrepeso y de sus malos hábitos de alimentación, y se centró de nuevo en la música.

Hecho que su antiguo amigo Daddy Yankee – que ya contaba con bastante fama en el mundo de la música – le recompensó con la colaboración que se marcaron en el 2012 llamada 'El party que me llama', con la que Nicky Jam volvió al plano internacional de la música.

Una carrera de éxito

A finales del 2014, el cantante ya contaba con varias canciones de éxito como Voy a beber y Travesuras, que le llevaron a estar en el puesto número 4 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

De hecho, el éxito de Travesuras a nivel internacional le llevó a firmar un contrato discográfico con Sony Music Latin, con la que empezó finalmente a alcanzar fama a nivel mundial en la industria.

Sin embargo, su colaboración en el año 2015 con Enrique Iglesias en su canción El Perdón, fue lo que definitivamente le llevó a alcanzar la fama a nivel internacional, consiguiendo posicionarse como número uno por semanas en países como España, Alemania, Francia, Portugal y en la mayoría de los países latinoamericanos.

Desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Ese mismo año la canción le otorgó su primer Grammy Latino en la categoría de Mejor Interpretación Urbana, y su álbum The Greatest Hits Vol 1 estuvo nominado como Mejor Álbum de Música Urbana.

Durante el 2018, volvió a triunfar con su canción Live It Up para la Copa Mundial de Fútbol junto con Era Istrefi y Will Smith y durante el 2019 lanzó su quinto álbum de estudio 'Íntimo' en el que contó con colaboraciones de éxito con artistas como Anuel AA, J Balvin, Ozuna, Sech, entre otros.

Dinero, millones, fama y ferraris

Todo el éxito obtenido ha llevado a Nicky Jam a conseguir una buena fortuna. Según las estimaciones de los últimos años, el reguetonero actualmente podría contar con un patrimonio de al menos 22 millones de dólares (18 millones de euros).

Además, varios medios de comunicación han reportado que el cantante conseguía embolsarse entre 500.000 y 750.000 dólares (400.000 y 600.000 euros) por cada concierto que realizaba – antes de la pandemia, claro –.

Disponer de tanta cantidad de dinero ha hecho que los gustos del cantante se hayan refinado, coqueteando con el lujo al más alto nivel. Actualmente cuenta con una flota de coches de alta gama entre los que se encuentran varios Lamborgini, Porche y, sobre todo, Ferrari, sus favoritos. Además de disponer de varias propiedades en Estados Unidos y Latinoamérica.

Su problema con Maná

El artista también ha sido protagonista de alguna polémica por sus ideas políticas. Y es que hizo público su apoyo a Donald Trump cuando apareció en uno de sus eventos en Las Vegas en septiembre de 2024. Esto le supuso mucha desaprobación incluso por parte de compañeros de la industria.

De hecho, el grupo Maná decidió eliminar su colaboración con Nicky Jam, De pies a cabeza, de todas las plataformas por ello.

No obstante, meses después el artista de reguetón le retiraba el apoyo al político a través de un vídeo en redes sociales. "Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país", expresó.