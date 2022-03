¿Por qué estuvo Nicky Jam en la cárcel? Su paso por prisión y sus problemas con las drogas

Nicky Jam es hoy sinónimo de éxito. El artista puertorriqueño triunfa con su música en todo el mundo, pero su camino hasta aquí no fue fácil. Tras separarse de Daddy Yankee, con quien formó el dúo Los Cangris, el cantante entró en una espiral de negativa que lo llevó a terminar en prisión.

Tras la separación y el enfado, los dos artistas iniciaron sus carreras por separado pero a Nicky Jam no le fue demasiado bien. En 2004 lanzó el disco Vida escante, que no obtuvo el éxito esperado y lo que llevó al artista, que en ese momento atravesaba problemas con las drogas, a caer en una profunda depresión.

La combinación drogas, alcohol y depresión hizo que Nicky Jam empezase a perder contratos y a fundir sus ahorros. La situación lo llevó a la ruina y llegó a no tener dinero para pagar el alquiler. Para sobrevivir, empezó a hacer presentaciones callejeras.

En esas estaba cuando fue detenido por la policía de Puerto Rico por conducir un coche con denuncia de robo, lo que le llevó a prisión en 2018.

"Estuve en la cárcel, estuve en los peores momentos de mi vida. Tuve un momento muy oscuro en mi vida donde ya la gente no daba ni un peso por mí, donde la gente no quería escuchar mi música", explicó en 2017 en una rueda de prensa en Ciudad de México con motivo del lanzamiento de su disco Fénix. “Es por eso que me identifico con el fénix, es por eso que el álbum se llama así”.

Su última vez en la cárcel fue un punto de inflexión para Nicky Jam, que ya había pasado por prisión anteriormente y que una vez libre decidió empezar de cero y rehabilitarse. Su resurgimiento musical empezó en 2010 cuando, una vez superada su adicción a las drogas, se mudó a Medellín (Colombia) y retomó su carrera. Ya en 2011 publicó el sencillo Piensas en mí, aunque su primer disco en esta etapa no llegó hasta 2017.

Nicky Jam y sus problemas con las drogas

Para que Nicky Jam pudiese retomar su carrera fue clave que el artista superase sus problemas con las drogas, que arrastraba desde sus inicios cuando formó el dúo Los Cangris con Daddy Yankee.

A finales de los 90, siendo aún menor de edad, el puertorriqueño, hijo de padres drogadictos, empezó a consumir y no superó su adicción hasta una década más tarde. Él mismo habla de esos diez años de drogas y alcohol como diez años de "vacaciones forzadas".

"Tuve una sobredosis y me dijeron: o sales de la droga o te mueres", contó en 2019 durante una visita a El Hormiguero, en la que relató que superar el síndrome de abstinencia no fue nada fácil. "La pastilla tiene algo que se llama Opium y es lo mismo que tiene la heroína, si tú no te tomas la pastilla empiezas a temblar, te dan dolores de hueso, de da nauseas, te da diarrea.. Te da todas las cosas más fuertes que te pueden dar. Cuando tú estás rompiendo, empiezas a temblar de frío, te pones una cobija y empiezas a sudar. Te empieza a entrar frío de nuevo cuando te quitas la cobija y te empiezan a dar dolores de hueso en todos lados", relató el artista que pasó así tres días consecutivos. "Hay gente que se muere, hay gente que no aguanta".

La suerte que tuvo Nicky Jam en este proceso fue que contó con la ayuda de su padre, que había pasado antes por este proceso. "Mi papá me ayudó a mí y yo ayudé a mi mamá. Fue una cadena", explicó el artista, que en 2019 celebró "10 años limpio de las drogas y el alcohol". Superó sus adicciones con 28.

Nicky Jam en su visita a 'El Hormiguero' en 2019

"La gente puede juzgar a mi familia pero hay que entender que en los 80 la droga fue una epidemia en Estados Unidos", explicó Jam, que vivió hasta los 10 años en el estado de Massachussetts. "Cuando no había muchas oportunidades, muchos puertorriqueños en Estados Unidos buscaron la salida en la droga y hay que entender que cuando tú eres una persona que está en un vicio, estás enfermo, tu mente no está donde tienes que estar. Para mí mis padres son mis héroes porque se quitaron todo y están bien, están viviendo una vida normal. Ellos son mis héroes, yo me siento muy orgulloso de mi papá y mi mamá a pesar del pasado que tuve", contó.

Envuelto en varios tiroteos

Antes de conducir un vehículo robado, la adicción a las drogas llevó a Nicky Jam a verse envuelto en varios tiroteos, ya que el artista se vio fascinado por las armas.

"Bajo la rebeldía, vi el poder que tenía un arma, y me gustó. Tenía una mentalidad negativa en ese momento porque estaba en drogas. Cuando tú estás en la droga, no piensas con la mente como tiene que ser y te gusta estar en ese mundo porque tu mente se limita y no quiere echar para adelante y no quiere buscar otra cosa", explicó a Pablo Motos sin aclarar cuándo fue ese ingreso en prisión y cuál fue el motivo.

El artista contó que fue condenado a seis años de prisión pero consiguió que le redujesen la pena a la mitad por buen comportamiento. "Cociné allá adentro, le cociné a todo el mundo", contó entre risas al recordar su paso por la cárcel.

Lo que se sabe, según refleja el documental Nicky Jam: El Ganador, es que Nicky Jam estuvo en vuelto en dos incidentes con armas. Uno fue tras una disputa con un hombre en un hotel, al que terminó disparando. En esa ocasión, el productor discográfico Raphy Pina pagó su fianza y redujo su pena para que saliese antes de tiempo.

Tras este incidente se vio involucrado en otro tiroteo en un club. Fue cuando aún formaba parte del dúo Los Cangris con Daddy Yankee. El cantante fue a su rescate en esa ocasión y le pagó a la víctima. Nicky no fue acusado de ningún delito.