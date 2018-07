Madonna quita la camiseta a una fan que acaba enseñando su pecho en pleno concierto

La gira Rebel Heart Tour de Madonna a su paso por Australia promete ser polémico, como siempre le ha gustado a la reina del pop. Si en su primera visita a Brisbane, Madonna tardó más de 2 horas en subir al escenario, en su segunda cita con el público australiano se le ha ocurrido subir a una atractiva fan de 17 años, Josephine Georgiou.

"Es el tipo de chica a la que te dan ganas de azotar en el culo", soltó Madonna. Mientras alababa la vestimenta de la joven, y en especial su corsé, aprovechó para bajárselo y dejar al descubierto su pecho. "Oh, mierda. Eso es acoso sexual... Puedes hacerme lo mismo a mí si quieres", añadió la artista de 57 años.

Solo yo puedo decidir si me han humillado o no

Lejos de tomárselo a pecho, Josephine no se enfadó ni se sintió avergonzada; al revés, fue un halago, según ha declarado al periódico Courier Mail: "¿Por qué iba a demandar a Madonna por hacerme vivir uno de los mejores momentos de mi vida? Fue la mejor noche del mundo. No paró de decir que parecía una modelo de Victoria's Secret, lo que resultó muy halagador. Solo yo puedo decidir si me han humillado o no. ¿Por qué asume la gente que me tengo que sentir humillada por enseñar mi cuerpo, mi pecho o mis pezones? No me había dado cuenta de que mis tetas eran algo tan chocante. Para mí no ha sido ningún drama".

Su gira Rebel Heart Tour continuará estos días con un par de fechas más en Sídney.