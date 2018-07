Michael Jackson visitará Madrid y Barcelona

EL REY DEL POP REVIVE

The Estate of Michael Jackson y Cirque du Soleil anuncian que el show Michael Jackson The Immortal World Tour estará los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 2013 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Estas fechas se unen a las ya conocidas del Palacio de los Deportes de Madrid, que acogerá el montaje del 26 al 29 de diciembre de este año 2012.