Miley Cyrus con unos pechos falsos y un enorme pene de plástico en el escenario

Que a Miley Cyrus le gusta provocar es algo que ya a nadie duda. Por eso siempre esperamos cuál va a ser el próximo paso de la cantante para provocar halagos entre sus fans por ser extremadamente transgresora y conseguir que sus haters pongan el grito en el cielo con sus extravagancias.

Hace una semana lo conseguía con probablemente su sesión de fotos más polémica. Frente al objetivo del también controvertido Terry Richardson la artista se dejaba fotografiar con una porra de policía metida en la boca o doblándose sobre sí misma para poder lamer un enorme dildo negro que llevaba en la entrepierna.

Pero aún hay más, y es que Miley ha llevado sus nuevos juguetes sobre el escenario. Durante su último concierto en Chicago junto a The Flaming Lips para presentar su álbum experimental Miley Cyrus And Her Dead Petz, la cantante apareció sobre el escenario con una peluca morada, unos pechos de plástico y un enorme pene en su entrepierna.

Evidentemente los asistentes no pudieron evitar fotografiar tal momento y difundirlo en las redes sociales, imágenes que ya están haciendo arder toda la red.