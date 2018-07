Miley Cyrus regala su nuevo disco 'Miley Cyrus And Her Dead Petz'

Aprovechando su protagonismo en los MTV Video Music Awards 2015 , Miley Cyrus anunció que ya tenía listo su nuevo álbum titulado Miley Cyrus And Her Dead Petz y que todo el mundo podía descargarlo gratuitamente en su página web.

Miley Cyrus se encargó de cerrar la pasada gala de los MTV Video Music Awards 2015 presentando por primera vez en directo su nuevo single Dooo It!. La presentadora de la ceremonia aprovechó el momento para explicar que su nuevo disco Miley Cyrus And Her Dead Petz ya estaba disponible en descarga gratuita en su nuevo site.

El motivo por el que Miley ha regalado este nuevo trabajo no es otro que compartir lo que realmente quería hacer, ya que no se trata de un estilo habitual en sus discos y su discográfica no aseguraba querer publicarlo y así fue como lo explicó durante la gala: "Puedo hacer lo que quiero hacer, y hacer la música que realmente quiero hacer".

Producido por Oren Yoel y Mike Will Made It, en este nuevo disco encontramos a The Flaming Lips, con los que ya había hecho un corto experimental debido a su gran amistad con su componente Wayne Coyne; así como a Ariel Pink y a Sarah Barthel de Phantogram. Se trata de 23 canciones que se mueven entre el pop y el hip hop con toques psicodélicos que muestran el nuevo camino de la artista.

Además de presentarlo en directo durante los premios, Miley Cyrus también ha publicado un extraño videoclip donde durante los más de 4 minutos que dura la canción vemos un primer plano de su cara por la que le resbala una viscosa sustancia brillante.