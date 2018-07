Primeros confirmados del Rock in Rio Madrid 2012

Rock in Rio vuelve a Madrid con más fuerza que nunca. Esta tercera edición, que tendrá lugar durante los fines de semana 29 y 30 de junio y 5, 6 y 7 de julio, contará con los californianos Red Hot Chili Peppers, que ya han protagonizado directos históricos en otras ediciones de este festival como en Rock in Rio Brasil 2001, donde la banda reunió a 250.000 personas, batiendo así su propio récord y el del festival.

En esta ocasión, actuarán el día 7 de julio como broche final del festival en el Escenario Mundo junto con los también californianos Incubus, que aprovecharán su actuación para presentar al público español If Not Now, When?, su sexto álbum de estudio lanzado en junio de 2011. La banda de Brandon Boyd también rescatará sus grandes éxitos que los lanzaron a la fama como Make yourself o Drive. El encargado de cerrar la noche será el DJ y productor Deadmau5, cuyos sets están más cerca de un concierto que de una sesión. Deadmau5 se ha consolidado en la música electrónica gracias a espectáculos como el cubo de led "mau5ehead" o su actuación en el Earls Cout de Londres frente a 17.000 personas.

Pero esto no es todo, poco a poco se va configurando el cartel de tan reconocido acontecimiento. Los últimos artistas en sumarse a una de las citas musicales más imprescindibles del próximo año son Lenny Kravitz, Maná, Macaco y DJ Luciano, que se encargarán de poner música al Escenario Mundo el día 30 de junio.

Rock in Rio es uno de los mayores eventos de música y entretenimiento que cuenta ya con diez ediciones realizadas en Brasil, Portugal y España. Neox será la cadena oficial de Rock in Rio 2012, así que si no puedes asistir no te pierdas la retransmisión de sus actuaciones en directo.