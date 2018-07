Robbie Williams visitará Madrid y Barcelona en marzo de 2015

Robbie Williams inicia su gira Let Me Entertain You Tour en España. Las citas tendrán lugar el miércoles 25 de marzo en el Barclaycard Center de Madrid y el viernes 27 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona . ¡Entradas a la venta el jueves 6 de noviembre!

LET ME ENTERTAIN YOU TOUR

Robbie Williams presenta su Let me Entertain You Tour 2015 / europafm.com

Marzo de 2015 verá a Robbie Williams embarcarse en su esperadísima nueva gira, Let Me Entertain You Tour. Y por si eso fuera poco, España es el país elegido para dar comienzo al tour.

Con inicio de gira en Madrid, el 25 de Marzo en el Barcalycard Center, le seguirá Barcelona, el 27 de Marzo en el Palau Sant Jordi, hasta el 2 de Mayo con el concierto final en Israel.

Entre las ciudades de esta gira, algunas en las que actuará por primera vez, y otras como Madrid y Barcelona en las que hacía más de diez años que no lo veíamos en directo.

El Let Me Entertain You Tour nos traerá lo mejor de Robbie Williams, todos sus hits en un único concierto, en el que repasará lo mejor de su carrera y donde no faltarán sus temas más conocidos.

Las entradas para los conciertos de Robbie Williams en Madrid y Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10h del Jueves 6 de Noviembre a través de doctormusic.com, ticketmaster.es y tickets.robbiewilliams.com, también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster.

El precio de las entradas para Madrid será de 48 a 112 euros y para Barcelona el precio irá de 45 a 110 euros según el tipo de entrada.

No os perdáis a Robbie Williams al más puro estilo Let Me Entertain You.