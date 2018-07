The Wanted actuarán en Madrid y Barcelona en su gira Word Of Mouth World Tour 2014

The Wanted, una de las "boy bands" más adoradas en el planeta, acaban de anunciar ahora mismo todos los detalles de la que es, a día de hoy, su mayor gira, The Word Of Mouth World Tour 2014.



Habiendo ya actuado en total ante más de 1 millón de personas en todo el mundo, The Wanted van a ir añadiendo muchas más personas a esa cifra con multitudinarios conciertos en Europa, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos de América, además de otros sitios que se irán anunciando en breve.



Los fans españoles del grupo británico están de suerte ya que recalarán en nuestro país como fin de su gira por europa continental, el sábado 28 de febrero en Barcelona (Sala Razzmatazz) y el 1 de marzo en Madrid (Palacio Vistalegre).

Las entradas para ambos conciertos se ponen a la venta este viernes 11 de octubre a través de los puntos de venta oficiales: www.livenation.es, www.ticketmaster.es y www.elcorteingles.es/entradas



Preparándose para su gira más importante hasta el momento, Max George ha comentado “No podemos esperar más para estar en la carretera, en lo que va a ser nuestra gira más grande. Una de las mejores cosas que te pasan estando en una banda es tocar delante de los fans, y hacer eso por todo el mundo ha sido siempre un sueño para nosotros. ¡Cada noche va a ser una fiesta muy laaaaaaaaarga!

The Wanted sacan a la venta su tercer disco, Word Of Mouth, el próximo 4 de noviembre. El álbum, que podrá reservarse desde el martes 8 de octubre, promete ser una combinación de pop clásico así como explora nuevos territorios. Word Of Mouth, sin duda, contiene el mayor número de "hit singles" que haya tenido una pop band este año, incluye éxitos como Chasing The Sun, I Found You, Walks Like Rihanna y We Own The Night.



Sobre el álbum Tom Parker ha dicho: “Nos hemos tirando dos años haciendo este disco y ahora por fin ya está acabado y estamos muy orgullosos del tiempo y esfuerzo que nos ha llevado no solo a nosotros sino a los compositores y la discográfica también. pensamos que es nuestro mejor disco hasta la fecha y no podemos esperar más a que nuestros fans lo escuchen. Han tenido mucha paciencia y esperamos que haya merecido la pena para ellos”



El grupo sacará nuevo single Show Me Love (America) el próximo 27 de octubre. la canción producida por Frasier T Smith muestra todo el talento vocal de los chicos además de su musicalidad al cantarla junto a una orquesta de cuerda de 14 miembros.

FECHAS DE LA GIRA EUROPEA DE THE WANTED:



08.02.14 - Cologne Live Music Hall - Germany

09.02.14 - Paris Trianon - France

10.02.14 - Brussels Ancienne Belgique - Belgium

12.02.14 - Berlin Huxleys - Germany

15.02.14 - Oslo Spektrum - Norway

16.02.14 - Stockholm Arena - Sweden

18.02.14 - Copenhagen Falconer Theatre - Denmark

21.02.14 - Amsterdam Heineken Music Hall - Netherlands

23.02.14 - Vienna Gasometer - Austria

24.02.14 - Munich Kesselhaus - Germany

25.02.14 - Zurich Complex - Switzerland

26.02.14 - Milan Alcatraz - Italy

28.02.14 - Barcelona Razzmatazz - Spain

01.03.14 - Madrid Palacio Vistalegre - Spain