The Wanted son el alma de la fiesta en "We own the night'

The Wanted lanza el videoclip de la canción We Own The Night, el tercer single de su próximo álbum Word Of Mouth. El vídeo muestra varias historias de gente que se prepara para salir por la noche y se juntan todos en un pub donde también se encuentra la boyband animando la fiesta.

A la espera del lanzamiento de su tercer álbum, Word Of Mouth, The Wanted sigue lanzando singles.

Primero nos sorprendieron imitando una actuación de los Beatles en I found you y luego perdieron la cabeza por una chica en Walks like Rihanna. Ahora y aprovechando que estamos en pleno verano, ¿qué mejor que una fiesta para el videoclip de We own the night?

The Wanted presenta el tercer single de su próximo disco con un vídeo donde podemos ver varias historias de gente de todas las edades desde que están preparándose para salir en casa, tomando unas copas en un pub y hasta que amanece el día.

Por supuesto los chicos de The Wanted están en el pub animando la fiesta, tanto bailando con chicas como brindando con abuelos.

Finalmente Word Of Mouth se publicará el 26 de septiembre y es un álbum del que los chicos se sienten muy orgullosos: "Hemos tardado dos años para hacer este disco y que ahora que por fin hemos terminado, todos estamos muy orgullosos del tiempo y del esfuerzo, no sólo el que ponemos nosotros, sino también el de todos los escritores y el de la discográfica también. Creemos que es nuestro mejor álbum hasta la fecha. No podemos esperar a que nuestros fans lo escuchen. Han sido muy pacientes, pero espero que piensen que vale la pena la espera.", afirma Tom Parker.