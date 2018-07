Conoce todos los detalles del anuncio que marca la entrada al verano: Estrella Damm

<

El anuncio de la marca de cerveza narra la historia de un cocinero que se va a hacer prácticas al restaurante de elBulli durante los meses de verano. Ahí se enamora de una compañera con la que vive intensamente la época estival.

Elena Anaya, Ferrán Adrià y el cantante Herman Düne son algunas de las caras que ha elegido Estrella Damm para protagonizar el anuncio del verano de 2011. El tema I wish that I could see you soon, del mismo Herman Düne, pone voz al spot de la marca.

Estrella Damm hace un recorrido por la costa de Cala Montjoi en Roses (donde está ubicado elBulli), del Cap de Creus, de la Casa-Museo de Salvador Dalí en Cadaqués, del monasterio Sant Pere de Rodes, entre otros exteriores.

El eslogan que aparece al final del anuncio, "A veces lo normal puede ser extraordinario", refuerza la filosofía de la marca que, verano tras verano, nos hace disfrutar de muchos e intensos momentos.

