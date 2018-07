Se disfraza de payaso asesino y la cosa acaba de la peor manera

A finales del mes de agosto se puso en práctica el hecho de disfrazarse de payaso y dar sustos por la calle. El fenómeno de "payaso asesino" no ha tardado en llegar a youtube.

Hay bromas que no tienen mucha gracia. Y si no que se lo digan a este payaso profesional que se ha hecho youtuber para asustar a las personas de una forma no muy agradable.

Pero la broma no acaba como debería. En el vídeo podemos ver cómo el payaso se esconde en un parking con un bate en la mano y cuando asusta a una de sus víctimas se la devuelve con un tortazo de lo más inesperado.

¿Quien ríe el último ríe mejor?