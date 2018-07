Escoge la canción del año 2011

2011 ha sido un año de grandes canciones. Empezamos el año con éxitos internacionales como Grenade de Bruno Mars o Save the world de Swedish House Mafia; como nacionales con Lead the way de Carlos Jean o Buscando el sol de El Pescao. Entramos en la primavera con los esperadísimos estrenos de grandes divas como Lady Gaga con su Born this way, o Britney Spears con el primer hit de Femme Fatale, Hold it against me.

Canciones como Party rock anthem de LMFAO, Danza kuduro de Don Omar y Rabiosa de Shakira fueron los grandes éxitos que nos hicieron bailar este verano. Y este listón se ha mantenido durante los últimos meses del año con temazos como Moves like Jagger de Maroon 5 y Christina Aguilera, lo nuevo de grandes bandas como Coldplay o Red Hot Chili Peppers y los últimos lanzamientos como el We found love de Rihanna o La primavera de Estopa. Sin duda canciones para todos los gustos y una difícil elección quedarse sólo con una. Así que en Europa FM te hacemos la selección de lo más sonado durante 2011 para que tú elijas la canción del año. ¡La decisión es tuya!