Las 10 canciones favoritas de Carlos III, rey de Inglaterra

Todavía no se había convertido en Carlos III cuando confesó sus gustos musicales. Sus apariciones públicas eran más frecuentes pero menos competentes de lo que lo serán a partir de ahora, porque antes era el Príncipe de Gales y actualmente es el mayor monarca de Reino Unido.

Pero que su status haya crecido y su responsabilidad con el pueblo sea todavía más grande no quita que el hijo de Isabel II no sea fanático de la música o ajeno a la realidad musical de la época. Incluso dentro de los infranqueables muros del Palacio de Buckingham se cuela el sonido de las canciones de algunas artistas tan conocidas como Édith Piaf o Barbara Streissand.

Fue durante una charla en el podcast Music & Memories With HRH The Prince Of Wales, destinado a honrar a los héroes de la pandemia, cuando Carlos III reveló algunos de los títulos favoritos de la discografía mundial. Y si su madre Isabel II era fanática de ABBA y su canción favorita era, irónicamente, Dancing Queen, él es seguidor de la reina de The Supremes, Diana Ross.

En su lista de canciones indispensables también está Givin'Up, Givin'In, tema que los propios The Three Degrees tocaron en la fiesta de su 30 cumpleaños. ¿Quién no ha tenido la visita de su grupo favorito en una reunión familiar alguna vez?

Leonard Cohen es otro de los ídolos de Carlos III. El exmarido de Lady Di se confesó admirador del músico y poeta casi tanto como del pintor Salvador Dalí, por el que también mostró su respeto y fascinación en una entrevista con Radio 3: "Siempre me ha gustado su voz y la particular manera en que la usa… Las letras son extraordinarias, algo así como Salvador Dalí, te llevan a este extraordinario mundo parecido a Dalí".

En otra entrevista para Classic FM el Príncipe Carlos seleccionó otros temas de su gusto, como La vie en rose de Édith Piaf o Don't Rain On My Parade, de Barbara Streisand. Incluso Craig David contó que el monarca era fan suyo y tenía entre sus temas favoritos You Know What, tal y como recoge Vanitatis.

Las 10 canciones favoritas de Carlos III

Givin up, Givin in - The Three Degrees

Take This Waltz - Leonard Cohen

Siegfired Ldyll - Richard Wagner

Don't rain on my parade - Barbara Streisand

La vie en rose - Édith Piaf

You Know What - Craig David

Upside Down - Diana Ross

The Click Song - Miriam Makeba

Lulu's Back in Town - Dick Powell

Scylla et Glaucus: Ouverture