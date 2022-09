Isabel II y la música: su canción favorita, el artista que no quería escuchar y la polémica canción de Sex Pistols

La Reina de Inglaterra no ha sido ni mucho menos una persona ajena a la música y el mundo de la cultura. Prueba de ello fue el último Jubileo, celebrado en junio de este año, para el que la propia Isabel II eligió a los artistas que actuaron en el evento.

Isabel II vivió toda su vida sumergida en los lujos de la Casa Real Británica. En cierto modo aislada, casi recluida, enfrascada en sus rutinas y compromisos entre inmensos palacios y salones.

El Palacio de Buckingham se presupone un lugar frío y silencioso para el resto de los mortales, los que no son llamados Sir ni Alteza, los que miran con recelo las intrigas palaciegas de la Familia Real Británica, la más conocida pero también la más cuestionada del mundo.

Pero lo cierto es que es que la música es capaz de traspasar hasta el muro más infranqueable. Las notas de algunas de las canciones más conocidas del mundo han resonado en Buckingham. Desde ABBA hasta Ed Sheeran. Isabel II nunca ha sido ajena a los movimientos culturales.

Dancing queen, su canción favorita

"Siempre intento bailarla cuando suena porque soy la Reina y me gusta bailar".

Esta es, según el Dj Chris Evans, la frase que Isabel II decía cuando empezaba a escuchar las primeras notas de Dancing Queen, uno de los temas más conocidos de ABBA.

La ironía de su título, que destaca su posición, se le antojaba tan divertido como irresistible. Ella era "la reina del baile".

Su predilección por este gran éxito de la banda sueca llegó hasta tal punto que incluso acudió a un concierto para ver a la banda en directo en Australia.

Tal y como figura en una de las biografías de ABBA, Isabel II se sentó en segunda fila durante el show y disfrutó de la música de una de las agrupaciones más exitosas de los 70.

El artista que no quería escuchar: Mick Jagger

La enemistad de la soberana británica con "su satánica majestad" viene por un tema personal. El romance que la hermana de la Reina, la Princesa Margarita, mantuvo con Mick Jagger, fue un auténtico escándalo en la Familia Real.

Después del fracaso de su primer matrimonio con un fotógrafo, se supo que la Princesa Margarita tenía una relación con la estrella de la música Mick Jagger, quien habría sido, a ojos de la Reina, una mala influencia para su hermana.

Las fiestas salvajes eran la tónica habitual de la pareja, que protagonizó un escandaloso romance seguido por todos los tabloides. Solían viajar a la isla Mustique del Caribe, donde se instalaban en la casa de verano de la princesa.

De acuerdo con Christopher Andersen, escritor de una de las biografías del músico, la hermana de la Reina conoció a Jagger cuando este se presentó en el 16 cumpleaños de Lady Victoria, hija de un exembajador británico en Estados Unidos.

Una vez evaporada la pasión del romance, Jagger le dedicó a Margarita Lady Jane, un tema al que añade una reverencia cada vez que los Rolling la tocan en directo.

La polémica canción de Sex Pistols

Good Save The Queen es el título del himno de Reino Unido pero también el de una de las críticas más conocidas a la corona británica. Las canciones pueden guardar poderosos mensajes.

Los Sex Pistols la editaron en el año 1997, cuando Reino Unido vivía una época convulsa, llena de cambios tras el fin de la Guerra y con los trabajadores de la industria de la producción reclamando derechos. Se cuestionaba la monarquía y las huelgas se sucedían una tras otra. "No hay futuro", cantan.

La crítica social más feroz llegó en forma de canción. Los Sex Pistols cantaban "Dios salve a la Reina" (God Save The Queen) pero lo pronunciaban como "shade", del verbo afeitar.

Jugaban con la sonoridad pero en la letra no dejaban lugar a dudas. Querían a la Reina fuera de Buckingham. Una sátira musical al servicio del republicanismo.

Dios salve a la reina,

ella no es un ser humano,

y no hay futuro

en los sueños de Inglaterra.

Que no te digan (lo que hacer), haz lo que quieras hacer,

y que no te digan, haz lo que necesites,

no hay futuro, no hay futuro,

no hay futuro para ti.

El último Jubileo, con Ed Sheeran o Alicia Keys

El pasado 6 de junio se celebraba en el Palacio de Buckingham el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, que conmemoró los 70 años de Reinado de Isabel II.

Un evento celebrado por todo lo alto que contó con las actuaciones de Diana Ross, Ed Sheeran, Rod Stewart, Elton John y Alicia Keys.

Ed Sheeran canta 'Perfect' en el Jubileo de Isabel II // GTRES ONLINE

Fue precisamente Alicia Keys la que tuvo que salir al paso de las críticas por el repertorio que escogió para su show. Cantó Superwoman, Girl on Fire y Empire State of Mind, temas que no fueron bien recibidos entre algunos sectores del público.

"¡¡Cada canción fue solicitada personalmente por la Reina!!", respondía Keys ante los comentarios sobre si las canciones habían sido acertadas o no para la ocasión. Una vez más, queda claro que Isabel II nunca ha sido una mujer ajena a la música.