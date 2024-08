Once años de la polémica actuación de Miley Cyrus: de su ruptura con Hannah Montana a convertirse en Leyenda Disney

A sus 31 años, Miley Cyrus se siente orgullosa por fin de haber sido Hannah Montana durante los años de su infancia y adolescencia. La natural de Tennessee fue el referente de muchas niñas con sus aventuras compaginando la vida normal con la de estrella del pop, con tan solo una peluca de por medio.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que la artista se quiso desvincular totalmente de este personaje que la catapultó a la fama. Y eso ocurrió precisamente cuando creció y consideró que su persona solo estaba vinculada con un personaje de ficción naif e idealizado.

Este 2024, la cantante y actriz ha recibido el reconocimiento de Leyenda Disney por su gran labor como ídolo infantil y adolescente a principios de los años 2000, un título que le ha permitido a la artista hacer saber a todos cómo aquella chica de "los dos mundos" le cambió totalmente la vida y le sirvió para ser lo que siempre había soñado.

Miley dejó ver entonces en su discurso en la gala cómo ha evolucionado desde el primer casting grabado para Hannah Montana, reconociendo sus propios miedos, los cambios y todo lo que la emociona detrás de ese gran éxito conocido por todos.

Como no podía ser de otra manera, en el evento Cyrus bromeó con su sarcástico estilo sobre el mito de la máquina de crear niños Disney, e hizo así referencia a un periodo bastante tabú de su trayectoria profesional: "Claramente no fui creada y, si lo hubiera sido, hubo un fallo en el sistema que hizo que funcionara mal entre los años 2013 y 2016. Lo siento, Mickey".

Y es que precisamente este agosto se cumplen 11 años de aquella controvertida actuación de Miley Cyrus en los MTV Video Music Awards, donde la joven dio a entender al mundo entero que había dejado atrás a Hannah Montana con una explícita coreografía al ritmo de su también arriesgada canción, We Can't Stop.

Rompió con todo

Fue en los Billboard Music Awards en 2013 donde la cantante anunció su nuevo sencillo, We Can't Stop, una oda a la libertad, las drogas, la fiesta y el desenfreno, muy alejado a su imagen hasta el momento. Este pertenecería a Bangerz, su primer álbum adulto.

La artista venía de haber asomado la patita a un mundo más oscuro que el de la jovencita en Malibú con Can't Be Tamed, donde se la dejaba ver en el videoclip como una mujer mitad humana mitad pájaro que quería salir de su jaula. No obstante, esta transición fue interrumpida por algunos proyectos cinematográficos 'más dulces' —aunque alejados de Hannah Montana—como La último canción, una película romántica que protagonizó con quien más tarde se convertiría en su marido, Liam Hemstworth.

Ella misma se sinceró en 2023 sobre dicha primera ruptura, y lo hizo para la revista Vogue. "Quería llamar la atención porque me estaba separando de un personaje que había interpretado. Cuando tienes 20 o 21 años tienes más que demostrar".

Ositos y vibradores

Aunque el lanzamiento de Bangerz ya generó críticas por el cambio en el registro de la artista, lo que de verdad impactó fue el videoclip del single, donde se la veía ligera de ropa, moviendo el culo y con alguna que otra iconografía que dejaba a la imaginación el tratarse de juguetes sexuales y estupefacientes. Pero, sobre todo, sin rastro de su larga melena, ni morena ni rubia: un corte de pelo bop teñido había sustituido uno de sus signos de identidad.

Y, por supuesto, lo que marcó un antes y un después fue su inolvidable actuación en directo.

Así fue la polémica actuación: perreo con un osito de peluche

Cyrus se subió al escenario de los MTV VMA con 21 años con unos moños que se convertirían en su símbolo y enfundada en un mallot con el dibujo de un osito, disfraz que llevaban los bailarines, quienes bailaban con ella de manera sensual y nunca antes vista en la estrella Disney.

A We Can't Stop la artista unió en el directo su canción Blurred Lines junto a Robin Thicke, momento en el que la cantante provocó la exaltación del público al bailar twerk con un conjunto de ropa interior de cuero de color carne.

Eso sí: a parte del revuelo que generó en aquella gala de premios, cabe destacar que Cyrus trajo a la escena más mainstream el twerck que hoy en día forma parte de las coreografía de la escena urbana y el pop, pero en dicho momento se mostró 'excesiva' por solo ser reconocida estrella infantil. De alguna forma se convirtió en una pionera.

Además, pese a todo ello, el nuevo proyecto musical de Miley alcanzó los primeros puestos en las listas, aunque la artista tuvo que vivir rodeada de críticas por haber roto por completo con Hannah Montana de manera muy intencionada.

Pasó el tiempo, y con ello Cyrus acabó confirmando que se arrepiente de algunas de las épocas en las que se quiso distanciar tanto de su yo más joven, pero principalmente de su actuación en los MTV Video Music Awards, tal y como reveló en Vogue: "Durante años me sentí culpable y avergonzada por la controversia y el malestar que causé".

No obstante, también se mostró crítica con la sociedad: "Ahora que soy adulta, me doy cuenta de la dureza con la que me juzgaron. Los adultos me juzgaron duramente cuando era niña y ahora, como adulta, me doy cuenta de que nunca juzgaría duramente a un niño".

Problemas con las drogas y compleja vida sentimental

Esta ruptura con su imagen de ídolo adolescente vino acompañada de problemas con las drogas. La cantante, en un intento de huir de todo aquello con lo que la identificaban, pasó una larga época en la que se refugió en sustancias.

De esta forma, Cyrus solía defender públicamente el consumo de marihuana y alcohol. Todo ello se mezclo con lo que parecía una relación de altibajos con Liam Hemsworth, del que se separó en 2019, un año después de pasar por el altar.

Entre medias, se ha podido ver muchas versiones de Miley Cyrus, siempre intentando huir, de distinta forma, de Hannah Montana (aunque con algún que otro guiño a esta época): después de Bangerz la artista apostó por un álbum experimental y muy explícito llamado Miley Cyrus & Her Dead Petz.

Con el tiempo, Miley Cyrus ha vuelto a abrazar a Hannah Montana incluyéndola en momentos casuales que la unían con su público, hasta que por fin ha aceptado que forma parte de su vida y de los corazones de los fans que han crecido con ella.

Mientras tanto, la artista volvió al pop y el country algo más convencional con Younger Now, con temas como Malibú. Y sus últimos trabajos han dejado ver cómo Miley Cyrus se ha ido posicionando poco a poco en el pop rock con álbumes como Plastic Hearts y Endless Summer Vacation.

En este último álbum, su canción I Use To Be Young es la que mejor refleja esa evolución personal de reconciliación con lo que fue.

Miley Cyrus ha tenido que recorrer un complejo camino para, por fin, sellar la paz con su primer proyecto audiovisual y musical que la lanzó a la fama, e incluirlo en lo que fue y es ahora como persona y como artista.