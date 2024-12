La actriz Gabriela Andrada: su edad, su madre presentadora y sus películas y series

La actriz Gabriela Andrada acaba de estrenar la película Pídeme lo que quieras, la cual está siendo todo un éxito y está basada en la novela de Megan Maxwell. La intérprete, que se enfrenta a un papel protagonista, para muchos es un rostro desconocido.

"Ya había estrenado proyectos, pero yo nunca era la protagonista absoluta. Y la idea de que pueda decir 'mira, ahí esta mi cara, toda esta alfombra roja es mía' se me hace rara. Pero trato de no pensar en ello, porque no quiero hacerme expectativas. Así que, simplemente, voy a confiar en que hemos hecho todo lo mejor que hemos podido. No quiero venirme a arriba", contó en la premier de Fly Me to the Moon.

Nacida en 1999, Andrada siempre quiso dedicarse a la interpretación. Hizo el bachiller de artes mientras lo compaginaba con clases particulares para ganarse la vida. Su formación se completa con el grado en Cinematografía y Artes Audiovisuales en TAI con mención especial en guion y otros cursos en interpretación.

Su vocación le llevó a poder trabajar de ello pronto, y ha aparecido en series como Sequía, Los Protegidos: ADN y Herederos de la Tierra. En películas se la puede ver en cintas como Culpa mía y Culpa nuestra.

Además, la joven saltó a la fama en 2023 al protagonizar Culpables, la saga de éxito de novelas juveniles de Mercedes Ron.

Su vida más personal

Sobre Gabriela Andrada cabe destacar que es hija de una reconocida presentadora, Minerva Piquero. Por ello, se planteó esa profesión: "Alguna vez pensé 'si no me cogen en ningún sitio, puedo intentar ser reportera'. Porque, a mí, lo que me gusta es hablar, no hace falta que lo haga interpretando".

La relación con su madre es estupenda: "Pero esa idea me duró poco. Encontré trabajo y mi madre me apoyó. Ella es mi mayor apoyo. Incluso en esta película. ¡Hasta me daba tips para interpretar mejor las escenas eróticas! Es que con mi madre tenemos ese tipo de conversaciones cada dos por tres. Es mi mejor amiga, lo sabe todo sobre mí y por eso tiene la capacidad de aconsejarme bien. Me ve tal y como soy... Y esa es una suerte enorme".

En público ha explicado que no tiene pareja: "No sé si tengo pretendientes. Pero si hay alguno... Es porque seguro que aun no me conoce en profundidad. Solo tengo amigos gays. De hecho, tengo uno que es como mi marido... ¡Y no hay manera de traerle a la otra acera! Le digo 'podríamos tener unos hijos maravillosos' y él me dice 'olvídate'. Pero tampoco es que quiera ser madre. No sé, me siento como Victoria Abril en una película de Almodóvar".

"Soy esa mujer hetero, que ya es casi más marica que hetero. Estoy tan rodeada de gays, que ya soy una mujer gay. No sé cómo hablar con un hombre entero de manera normal. Pero en las películas es diferente. Saco otra personalidad y me divierto mucho jugando a la sensualidad, que es algo a lo que siempre he jugado un poco. Pero porque me divertía a mí. Porque quería sentirme como Nicki Minaj en Starships, no por otra cosa", añadió, desmintiendo que las mujeres necesiten atención masculina.