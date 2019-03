Acusan a Selena Gomez de retocarse la cara en un selfie

Selena Gomez recupera poco a poco la calma y la estabilidad tras un 2018 un tanto complicado. Las secuelas de su trasplante de riñón, las crisis emocionales, el estrés y la ansiedad que tanta factura le han pasado parece que empiezan a desaparecer.

Su 2019 ha comenzado con el estreno de la colaboración con J Balvin para el tema 'I can't get enought', con Tainy y Benny Blanco. El videoclip todavía no ha salido a la luz, pero todo apunta a que será una especie de fiesta de pijamas. ¿Por qué? Porque en la foto promocional del single aparecen todos los artistas en pijama y tumbados en cama.

La foto que ha llamado la atención del los fans y haters de Selena ha sido una que ha publicado el conocido maquillador Hung Vanngo, que probablemente haya maquillado a Selena para el rodaje de este vídeo.

En el selfie, Selena luce un pijama rosa muy elegante; y el maquillaje es sencillo pero seductor. Lo que les han chirriado a los fans es que la cara de Selena está un tanto estirada, los ojos se ven muy rasgados, y puede parece que se haya retocado con algo de cirugía o que simplemente haya abusado del Photoshop."Tiene la cara un tanto extraña" o "¿qué le pasa en los ojos?", decían.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que Selena lleva una coleta de media melena muy tirante, y eso provoca que sus pómulos parezcan más estirados y sus ojos más rasgados.

El mismo estilista creó otro look para ella en la misma ocasión: