Adam Levine, líder de Maroon 5, se pronuncia sobre sus tatuajes

Desde que Maroon 5 atrajese la atención de todo el mundo gracias al éxito de su canción This Love, de su álbum Songs About Jane publicado en 2004, la banda se ha convertido en uno de los grupos más desatacados con decenas de éxitos en las primeros puestos de las listas y millones de copias y entradas a conciertos vendidas.

Una repercusión con la que su líder, Adam Levine, también se ha convertido en todo un referente musical a nivel global y, además, estético, ya que su imagen con decenas de tatuajes es uno de sus sellos de identidad.

Sin embargo, parece que esta dinámica de llenar su cuerpo de tinta podría verse interrumpida tal y como se puede interpretar de su reciente entrevista en el medio Today.com.

Aunque el músico dijo que hacerse tatuajes nuevos es "divertido", calificó el proceso en general como "doloroso". "Me tapé la manga con otra manga. ¿Quién hace eso? ¿Qué me pasa? Soy un psicótico", ha explicado Levine.

Es ese aspecto intrínseco al tatuaje el que parece haber decantado la balanza a no seguir cubriendo con tinta nuevas partes de su cuerpo, indicando que su última sesión de tatuajes "le dolió mucho" y decidió finalmente que ya está "harto del dolor". "Ahora me he ablandado. Ahora, cuando me hago un tatuaje, pienso: Esto duele muchísimo. ¿Qué pasa? Se acabó", dijo.