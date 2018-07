Adele, Muse y Foo Fighters, los favoritos para James Bond

Desde la primera película del agente secreto británico, en 1962, las más de 20 producciones de James Bond han contado con un potente tema principal al margen de la ya de por si reconocible composición instrumental de John Barry y Monty Norman.

En ese tema principal han participado nombres como Jack White & Alicia Keys (Another Way to Die) Bono, the Edge & Tina Turner(GoldenEye) Sheryl Crow (Tomorrow Never Dies) o Madonna (Die Another Day).

En una reciente encuesta realizada por la web IGN, los usuarios han podido elegir qué artista será el que componga y ponga voz a ese famoso tema principal de la próxima entrega de James Bond, que llevará por título Skyfall.

Como no podía ser de otra manera, encabeza la lista Adele, que ha sido vinculada ya en varias ocasiones con la banda sonora de la película, aunque los productores de la misma han repetido el mismo número de veces que no hay nada confirmado de momento.

En segundo lugar, otros británicos, el trío Muse, a los que siguen los estadounidenses Foo Fighters. En cuarta posición U2, seguidos de Florence And The Machine, Arctic Monkeys, Lana del Rey, Guns N Roses, Karen O (de los Yeah Yeah Yeahs) y Rihanna.

Fuera de ese top 10 se quedan nombres como Take That, Beyoncé o Plan B. Skyfall, con Daniel Craig como James Bond, cuenta con la participación del español Javier Bardem y está dirigida por Sam Mendes. Su estreno está previsto el 26 de octubre.