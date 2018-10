La agresiva respuesta de Ariana Grande a los que se meten con su frente

Las últimas semanas no han sido fáciles para Ariana Grande. La ruptura con el humorista Pete Davidson y las críticas por su último videoclip (donde solo se ven imágenes de su cerdito) han hecho que su vida se convierta en "un infierno" y haya tomado la decisión de dejar los escenarios un tiempo para centrarse en su vida personal.

Además, la muerte de su ex pareja Mac Miller ha hecho mella en la cantante, que ha querido homenajear al rapero en varias ocasiones publicando tiernas imágenes suyas en su cuenta de Instagram. "Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer", escribía el pasado mes de septiembre.

Las últimas críticas a las que ha tenido que hacer frente Ariana Grande han venido por su aspecto físico. Parece ser que algunos usuarios piensan que la frente de Ariana es demasiado grande y, lejos de hacer caso omiso, la cantante ha querido responder de manera contundente, sentenciando de manera irónica que no le importan estas críticas. "LO SIENTO POR MI FRENTE", (IM SRY AB MY FOREHEAD), escribía la cantante junto a un selfie en Instagram.

Este mensaje en Instagram llegaba poco después de que la cantante reapareciera en Twitter y escribiese "¡Veo que todos os estáis burlando de mi frente! ¡Disculpad que tenga la frente grande! ¡Al menos soy guapa y no me burlo de las frentes de otros! Comedme el r***. Hablamos luego". Un agresivo mensaje que borró poco después, para rectificar y publicar. "Han movido mi sesión hasta más tarde, así que estoy de vuelta y me gustaría decir os quiero una vez más pese a que todos odiéis mi frente", publicó.