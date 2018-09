Ariana Grande preocupa a sus fans con unos mensajes en Twitter: "Nada está bien"

Tras la muerte de Mac Miller, Ariana Grande se ha mantenido al margen de todo y durante un tiempo ha estado alejada de las redes sociales. Sin embargo, sus últimos mensajes han preocupado a sus seguidores.

"¿Puedo tener un día bueno? Solo uno por favor", escribía la cantante, dejando a sus fans intranquilos.

Asimismo, ese no fue el único mensaje extraño en Twitter, donde también publicó que estaba cansada, entre otras confesiones.

Era evidente que los tuits de Ariana Grande preocuparían a sus fans y le preguntarían si estaba bien. Ante el aluvión de mensajes, la artista respondió a uno diciendo que ha sido un mes muy duro en su vida y que está intentando volver al trabajo y a la normalidad. Además, pidió disculpas si sus palabras habían provocado inquietud entre sus seguidores.

ur angels in my life. it’s just been a tough month. i’m trying to get my work done and get back to normal and it’s hard and i’m human and tired. sorry i let u in or worried u. i shouldn’t have tweeted. i kno better.