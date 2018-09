Ariana Grande rompe su silencio sobre la muerte de Mac Miller

Mac Miller y Ariana Grande en el videoclip de 'The Way' / Youtube

Tras la muerte de Mac Miller, Ariana Grande se ha mantenido alejada de los focos, desactivó los comentarios en Instagram por los ataques que recibió y únicamente publicó una imagen en blanco y negro del rapero, sin escribir ni una sola palabra.

Una semana después de la triste noticia, la artista ha roto el silencio con un vídeo en Instagram. En las imágenes podemos ver a Miller y escuchar a Ariana Grande, que también ha publicado un emotivo texto.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo. Durante mucho tiempo, estuviste por encima de todo.", expresa la cantante, que siente que no haya podido ayudarle. "No te merecías lidiar con los demonios, eres la persona con el alma más dulce y amable que conozco. Espero que ahora estés bien. Descansa.".