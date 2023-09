Aitana abre las puertas al mundo de la actuación en México: "No sería un impedimento"

Aitana está cada vez más interesada en el cine y la interpretación.

Tras su debut como actriz en La Última —serie que hizo con su exnovio Miguel Bernardeau— y su papel protagonista en Tras la pared —película de Netflix que aún no ha visto la luz— cantante abre cada vez más las puertas al mundo de la actuación.

En una de las últimas ruedas de prensa de Aitana, le han preguntado si participaría en algún proyecto como actriz en México, y la intérprete de Los Angeles lo tiene claro.

"Si surgiese algo que pudiese cuadrarse por fechas y yo me viese reflejada, aquí en México, claro que sí que lo haría, no sería un impedimento que fuese aquí porque yo no vivo aquí o lo que sea, no", ha dejado claro.

Aitana tiene una gran conexión con México, uno de los países latinoamericanos que más apoyan su música y en el que ha pasado largas temporadas, y no ha dudado en afirmar que si le surgiese un papel allí y le cuadrase, lo haría.

Los fans están encantados con sus declaraciones, y han señalado que les encantaría ver a la artista participando en alguna telenovela.