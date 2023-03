Aitana y Lola Índigo, dos princesas de cuento en la boda de Guaynaa y Lele Pons

Aitana y Lola Índigo han sido las únicas cantantes españolas invitadas a la boda de Guaynaa y Lele Pons.

Ambas artistas ha acudido al evento del año y, como no podía ser de otra manera, has deslumbrado con sus looks de princesa de cuento.

Lola ha cambiado el rosa de La Niña por el celeste (color que parece predominar en su nueva etapa de El Dragón) y se ha convertido en la cenicienta moderna. Con un vestido de tul con transparencias azul bebé, la melena suelta y ondulada y un maquillaje de lo más natural, Mimi ha sido una de las invitadas mejor vestidas.

Aitana, que ya de por sí es la princesa del pop española, se ha coronado como una de las invitadas más elegantes del enlace. Con un sencillo pero impresionante vestido negro drapeado con un detalle de una enorme flor morada en el final del escote, y unos pendientes largos de diamante.

Su peluquero y maquillador Jesús de Paula, que también es un gran amigo, la ha acompañado al evento, y ha compartido este precioso vídeo de ella.

La relación de las extriunfitas con los novios

En el año 2018, al salir de Operación Triunfo Aitana lanzó su primer single, Teléfono, que vino acompañado de su primer remix con una artita del otro lado del charco, Lele Pons. Una unión profesional que con el paso de los años ha terminado por convertirse en una bonita amistad.

Al igual que la catalana, en 2022 Lola Índigo lanzó en tema Calle, junto a Guaynaa y Cauti, aunque parece que también guarda muy buena relación con Lele, pues fue una de las pocas afortunadas que acudió a la salvaje despedida de soltera junto a Tini, Paris Hilton, y el resto del squad de la novia.

Además, tanto Mimi como Aitana mantienen una buena relación con Sebastián Yatra, que hizo de cupido entre Lele y Guaynaa y, además, ha formado un papel fundamental en la boda como padrino del novio.