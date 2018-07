Alarma biológica en Australia por el nuevo disco de Katy Perry

Desde el gobierno se ha ordenado inspeccionar todas las copias del album que vengan del extranjero para prevenir su comercialización con el papel de semillas. "Las semillas o material botánico de origen internacional pueden no estar presentes en Australia o suponer un riesgo biológico" aseguro un portavoz a news.com.au.

"El gobierno de Australia tiene un fuerte sistema para detectar y responder ante cualquier material que suponga un riesgo biológico. Esto incluye la inspección del correo, los equipajes y cargamentos", sentenciaba este portavoz.

El nuevo disco de la artista estadounidense es número uno en la lista ARIA, la lista oficial de éxitos de Australia, además de estar en lo más alto de las listas británica y americana. Así suena el primer single del disco 'Roar'.

Así es la versión deluxe de 'Prism' en formato digipak, con una portada iridiscente y que incluye el logotipo en papel semilla para que lo plantes. Además está versión incluye tres bonus tracks 'Spiritual', 'It Two' y 'Choose Your Battles' que no aparecen en la edición normal del album.