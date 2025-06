Dani Fernández, sobre su documental 'Todo cambia': "Los momentos malos se pueden superar"

Ante su ascenso al estrellato durante los últimos años, Dani Fernández estrena este domingo 29 de junio en Movistar Plus+ su propio documental, Todo cambia (Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 2025). Con él, el ciudadrealeño narra la historia de su vida: desde que saltó a la fama de pequeño en Eurovisión Junior 2006 hasta su consolidación como artista en solitario, pasando por los altibajos vividos con Auryn.

La película comienza con una pregunta: ¿quién es Dani Fernández? "Todavía no te sabría dar una buena respuesta", nos cuenta el cantante durante la presentación del documental en la sala The Music Station de Madrid. Frente a los micrófonos de Europa FM, La Caja D Música TV y Tacones y Asfalto, asegura que ha aprendido "que los momentos malos se pueden superar".

Gracias al rodaje de Dani Fernández. Todo cambia, el artista ha podido verse en tercera persona para desaprender algunos comportamientos: "He desaprendido la forma de encajar algunas veces los conciertos. Por ejemplo, el momento del WiZink es un momento muy delicado para mí. Incluso se me ve bastante enfadado", dice sobre su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, donde varios imprevistos desataron el enfado del cantante que el documental retrata con gran fidelidad.

"Yo cuando salí del WiZink, le dije no a los directores que parecía que estaba hecho aposta. Se dieron cuenta de las dimensiones de todo esto, de que las pruebas de sonido no siempre son buenas... Luego me lo pusieron y me dijeron: 'Mira, este eres tú también'. Es importante verte en esos momentos, porque al verme enfadado decía: 'Wow, tengo que corregir esto. No puede ser cómo he hablado a mi equipo'. Yo creo que la gente va a entender que es un momento de estrés", reflexiona sobre la secuencia más tensa del documental.

Sobre la fama: "Nos dejamos llevar por las críticas"

Tras el lanzamiento de su disco La Jauría, Dani Fernández comenzó una gira de conciertos con la que reflexiona sobre las contradicciones que plantea la fama. En un momento de su espectáculo en directo, el artista habla sobre la presión que recibe por parte de sus fans: "Te dan aliento, te dan historias, te dan fuegos artificiales. Pero también te consumen, te señalan... Yo también me miro, me expongo, me animo, me exijo, me juzgo, me persigo, me regalo historias y enciendo dentro de mí fuegos artificiales. Ninguna moneda cae de canto cuando se lanza al aire, y a veces dudo si estoy aquí porque me han señalado, o soy yo el que quiero que me señalen", dice en voz en off.

El documental indaga en este tema al presentar a Dani Fernández como un artista joven que siempre tuvo claro cuál era su sueño: dedicarse a la música. Pero ¿a qué precio? Al preguntarle sobre cómo gestiona la fama, el cantante asegura que "cada vez estamos más inmersos a la exposición pública" por las redes sociales.

"Nos dejamos llevar un poco por las críticas de todo el mundo, del corte de pelo que nos hemos hecho, de la ropa que nos ponemos... Cada vez utilizo menos las redes e intento hacer cosas como este tipo de documentales, donde sí puedo controlar yo la realidad de lo que soy", explica a Europa FM.